Seizoensovergangen hebben invloed op ons humeur, ons lichaam en ook onze huid. Als de temperaturen zakken en de lucht kouder en vochtiger wordt, moeten we onze huidverzorging daarop afstemmen. Waar moeten we op letten?

In de herfst is het allereerst belangrijk om de huid te behandelen met exfoliërende producten. Hiermee verwijderen we dode hoornlaag die de huid in de zomerzon heeft opgebouwd. Je huid krijgt hierdoor meer lucht en zuurstof.

Je kunt deze behandeling zelf thuis uitvoeren door je huid één of twee keer per week eerst goed te reinigen en vervolgens te masseren met een exfoliërende crème (scrub). Behandel je gezichtshuid maar ook je nek en decolleté. Spoel de crème goed af en hydrateer je huid daarna grondig. Je kunt ook een chemische exfoliant op basis van AHA (glycolzuur) of BHA (salicylzuur) gebruiken. AHA is geschikt voor de rijpe, droge huid (met zonschade); BHA is geschikt voor de jongere en vette huid. Wil je het luxer aanpakken, maak dan een afspraak bij een schoonheidssalon voor een schoonheidsbehandeling die geheel op jouw type huid is afgestemd en die je huid klaarmaakt voor het nieuwe seizoen.

Serums en extra verwennerijen voor je huid

De herfst is ook het moment om je beautyroutine weer eens onder de loep te nemen. In de zomer leven we vaak wat gemakkelijker en vergeten we al snel om onze huid te verwennen met extra’s als serums en andere verzorgende producten. Deze goede gewoonte pakken we nu weer op.

Zo kun je denken aan een serum op basis van vitamine A (retinolo). Een dergelijk serum heeft een ‘antiaging’ functie en een exfoliërende werking. Combineer dit product met een voedende crème of met een product met hyaluronzuur, een stof die het vocht in de huid vasthoudt.

Naarmate de herfst vordert en de temperaturen zakken, is het aan te raden om steeds vettere en vooral ook voedende crèmes te gebruiken zodat je huid optimaal tegen de kou is beschermd.

