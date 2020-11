Deze winter is er een up-to-date combinatie die zich heel gemakkelijk laat leggen en die tegelijkertijd superhip is: een jurk met stoere boots. Kan het eenvoudiger? Speur in je kast naar romantische (zomer)jurken (met vest of coltrui) en haal dan je coolste laarzen tevoorschijn. Combineer ze met elkaar en je hebt een allerhipste look volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021. Easy maar hot!

Zoals altijd draait het in de mode om contrasten. Dit seizoen meer dan ooit. De combinatie ‘geraffineerde jurk + stoere boots‘ zagen wij op de catwalks van de meest toonaangevende modehuizen: Chanel, Dior, Valentino, Prada. You name it!

Eigenlijk kan het niet misgaan. Onder chique jurken draag je Chelsey boots met trackzolen of rijglaarzen die veel van de ouderwetse ‘kistjes’ weg hebben. Onder jaren ’70 jurken draag je suède afzaklaarzen. Onder jurken met grafische designs (en misschien wel een enorme split) draag je cuissardes (lieslaarzen). Onder hypermoderne jurken (think Prada) draag je ‘sneaker boots‘.

Wat een heerlijke modetrend is dit! Vrouwelijk maar ruig. Sensueel maar stoer. Van deze modetrend voor herfst winter 2020 2021 gaan we ongelooflijk veel plezier hebben. Wat wij er zo fijn aan vinden is dat we geen panty’s aan hoeven, want met die (hoge) boots en (een paar dikke sokken) komt het wel goed!

