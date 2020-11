Mode accessoires winter 2020 2021. Hoed, muts of pet

Ga jij voor een hoed, muts of pet? Volgens de mode accessoires voor herfst winter 2020 2021 mag het allemaal. Dit zijn de hotste must-haves (muts-haves!).

Houd je hoofd deze winter warm met de allernieuwste hoeden, mutsen en petten. Net zoals de modetrends voor herfst winter 2020 2021 talloze stijlen laten zien, zo is er ook op het gebied van de mode accessoires keus te over!

Must-have mutsen en hoeden voor herfst winter 2020 2021

Nieuw: Vissershoedjes in (nep)bont versies! Het visserhoedje is een paar seizoenen een must-have. De (nep)bont uitvoeringen zijn supercool. Tip: combineer een (nep)bont visserhoedje met een jas in hetzelfde (nep)bont!

Hoeden en petten in dezelfde fantasie als je outfit. Matchen is dé ultieme modetrends voor herfst winter 2020 2021.

Nieuw: gebreide hoofddeksels. Van gebreide mutsen met een ‘geitenwollensokken’-feeling tot sierlijke hoeden in tricot. Gebreide mutsen combineer je (je raadt het al!) met gebreide tassen!

Bizar: de bandana voor de winter! Ben jij een fan van hoofddoekjes, dan mag je deze winter helemaal losgaan. Bandana’s zijn supercool. Spit je kast maar eens door op zijden sjaaltjes!

Cool: de fedora! Deze mannenhoed zagen we op de catwalk van Etro. Combineer ‘m met een etno-chique outfit. In dit geval gaat het om het contrast.

Hot: de hilarisch grote bontmutsen van Dsquared2 (zie de coverfoto).

Andere trends: baseball petten, flaphoeden, zuidwesters, beanies en visserhoedjes in neonkleuren.

Op z’n retour: de kapiteinspet.

