De mode voor herfst winter 2020 2021 gaat op de klassieke toer. Het aantal klassiekers dat weer opduikt, is enorm groot. Ruiten horen in dat rijtje thuis. En – dat is de nieuwigheid – het stoffige, stijve imago is eraf. Ruitjes zijn hip, cool, casual, zelfs sexy! Zo draag je dit seizoen ruiten:

Ga van top tot teen in ruiten gekleed.

gekleed. Combineer verschillende ruiten met elkaar.

met elkaar. Ga voor een stylish ruitenpak met bijbehorende top.

Draag een (crèmekleurige) ruitjes over een (goudkleurige) avondjurk.

Draag een ruitenoverhemd op een spijkerbroek voor een casual look.

Steel de show met geruite croptops !

! Supercool zijn ook: korte ruitenvestjes .

. Draag een oversize ruiten blazer met ceintuur in je taille als… jurk.

met ceintuur in je taille als… jurk. Ga voor een geruit winterjack .

. Combineer een ruiten-outfit met een tas in dezelfde ruit .

. Draag ruitenschoenen met dezelfde ruit als die van je broek.

met dezelfde ruit als die van je broek. Last but not least: ga dit jaar voor een kerstboom met ruiten linten!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

