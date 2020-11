Crêpes met roodlof en ricotta (een light versie)

Probeer deze overheerlijke ovenschotel uit de Italiaanse keuken met radicchio rosso en ricotta. Het is even werk maar je smult er dagen van!

Gisteren hadden we zin in ‘comfort food’, een ovenschotel waar je warm en blij van wordt. Vorige week maakten we ‘melanzane alla parmigiana‘ maar deze week wilden we iets lichters. Het werd gevulde crêpes met radicchio rosso (rode sla) en ricotta kaas. Ze waren echt verrukkelijk. Het is even wat werk maar het geeft wel heel veel voldoening.

Dit is een Italiaans recept met enige eigen interpretatie omdat we een ‘light’ versie van deze ovenschotel wilden maken. Zo zul je opmerken dat we geen boter in de bechamelsaus hebben gedaan, dat we magere melk hebben gebruikt en ook de vulling zo licht mogelijk (zonder room) hebben gehouden. Natuurlijk kun je er zelf van alles bij fantaseren. Deze ovenschotel kun je zo lekker maken als je zelf wilt.

Als je gasten hebt, kun je de ovenschotel van tevoren klaarmaken. Je hoeft dan alleen nog maar even de ovenschotel af te bakken. Restjes zijn ook de dag erna nog erg lekker!

Ingrediënten (voor 6 tot 8 personen)

Voor de crêpes

Olie

¼ liter magere melk

3 grote eetlepels bloem

6 eieren

Voor de bechamelsaus

¼ liter magere melk

1 grote eetlepel bloem

Zout

Voor de vulling

Olijfolie

2 teentjes knoflook (mag ook meer of minder zijn)

1 kleine ui

2 radicchio kropjes (rode sla)

250 gram ricottakaas

1 zakje gemalen Parmezaanse kaas

Zout

Bereiding

De crêpes

Doe de melk, de eieren en de bloem in een kom en meng de ingrediënten goed door elkaar. Verhit een beetje olie in een koekenpan en schep er een opscheplepel beslag in (voor de hoeveelheid zie de foto). Verspreid het beslag over de bodem van de pan door de pan rond te draaien. Bak de crêpe op een middelhoog tot hoog vuur (wij bakten de crêpes op een elektrische kookplaat op stand 7). Zodra de crêpe vaste vorm heeft aangenomen draai je ‘m om en bak je de andere kant goudbruin af. Herhaal al deze handelingen totdat al het beslag op is.

De vulling

Was de roodlof en snijd de groente in smalle reepjes. Snipper de ui, verwijder het velletje van de knoflookteentjes en snijd ze in kleine stukjes. Fruit de ui en knoflook in olijfolie en doe er vervolgens de sla bij. Als de sla is ingekrompen, voeg je de ricotta toe. Vermeng alle ingrediënten goed met elkaar, breng op smaak met zout en laat het geheel nog even doorsudderen. Als laatste voeg je ongeveer de helft van de gemalen Parmezaanse kaas toe. De vulling is nu klaar.

De bechamelsaus

Maak nu de bechamelsaus. Doe de melk in een steelpannetje en voeg de bloem en wat zout toe. Verhit de melk onder voortdurend roeren totdat je een dikke saus hebt verkregen. Zodra de saus begint te koken, haal je het pannetje van het vuur.

De ovenschotel klaarmaken

Schep een flinke schep van de vulling op een crêpe en rol de crêpe op. Leg de crêpe in een ovenschaal. Herhaal dit totdat alle flensjes gevuld zijn.

Schep nu de bechamelsaus over de flensjes en strooi er de rest van de gemalen Parmezaanse kaas over.

Bak de ovenschotel op 180 graden in de oven goudbruin (ongeveer 30 minuten, tussendoor even een paar keer controleren). Serveer de gevulde crêpes warm. Eet smakelijk!