Back to classics! Het is dé ultieme make-up trend voor herfst winter 2020 2021. En dus gaan we aan de slag met eyeliner, kohl en nepwimpers. Overdrijven mag (moet)!

De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 lopen uiteen van supernatuurlijk tot ‘heftige’ klassiekers. Smokey eyes, eyeliner en nepwimpers zijn terug. Net zoals rode lippen. Je mag deze klassiekers met elkaar combineren, maar je kunt ook alle aandacht op je ogen vestigen, zoals we dat backstage bij de modeshow van Philipp Plein voor herfst winter 2020 2021 zagen.

Qua make-up looks (en dat niet alleen!) was er bij Philipp Plein heel wat te beleven. De ogen van de modellen waren zwaar opgemaakt. Heftige, zwar(t)e smokey eyes hadden de overhand. Soms ook waren de smokey eyes in een kleur die afgestemd was op de outfit: rode smokey eyes bij een rode jurk, groene oogschaduw bij een groene outfit. Een andere make-up look die we voorbij zagen komen was: eyeliner met lange, zwoele nepwimpers. Kortom: focus op de ogen!

Opvallend: de zwaar opgemaakte ogen bij Philipp Plein waren gecombineerd met lichte, vrij natuurlijke lippen.

Detail: de wenkbrauwen van de modellen waren omhoog gekamd, volgens de ultieme wenkbrauwtrend 2020. Wil je dit thuis doen, dan kun je je wenkbrauwen fixeren met haarlak (eerst op een borsteltje sprayen, nooit direct op je wenkbrauwen!) of met… zeep. Soapy brows zijn hot. Strijk een nat borsteltje over een stuk zeep en borstel je wenkbrauwen in vorm (wel uitkijken dat de zeep niet in je ogen komt!).

Bottomline: zwoele kijkers zijn terug. Experimenteer met oogschaduw, kohl en eyeliner. Wees niet bang om te overdrijven. Breng het product ook onder je ogen aan.

Bekijk onze backstage foto’s en ga aan de slag. Op Zoom steel je de show met deze up-to-date oogmake-up!

