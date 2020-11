Onverwachte milde herfstdagen? Geniet er maximaal van. Trek je mooiste mode-items uit de kast, ga nog één keer voor blote benen en leg dan van die heerlijke combinaties van zomer- en winteritems die je alleen op dit soort dagen kunt maken (en dragen!). Wij zochten drie coole streetstyle looks volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 voor je uit. Direct dragen mee aan de slag (voordat het weer omslaat!).

Oversize cardigan + (kap)laarzen + blote benen

Oversize cardigans zijn een ultieme modetrends voor herfst winter 2020 2021. Superstoer: draag ze met blote benen en hoge laarzen! Helemaal up-to-date word je look met kaplaarzen, een andere hotte (en praktische trend) voor dit seizoen.

Lichte jeans + klein vestje + designer tas + bandana

Combineer een lichte spijkerbroek met een klein vestje (trend!), een duur uitziende tas en een bandana (trend!). Allemaal items (inclusief de All-Stars) die je misschien al hebt, maar die bij elkaar een ultracoole indian-summer look vormen.

Oversize shorts + oversize jasje/jack + statement boots

Je zult een setje als dit (Philosophy by Lorenzo Serafini) niet één-twee-drie in huis hebben, maar misschien heb je wel mode-items met grote volumes als deze in de kast. Combineer oversize shorts met een oversize jasje en steek de stoerste of meest bizarste statement laarzen die je hebt aan je voeten. Steel de show!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens, laat je haar wapperen in de wind en geniet van deze milde herfstdag!

