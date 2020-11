Update je hair look voor herfst winter 2020 2021 met een fonkelende of ultramoderne haarband. Iets om te hebben maar zeker ook iets om iemand anders mee te verrassen (kadotip!).

Herinner je je de gewatteerde haarbanden van een paar seizoenen geleden? Dat was nog maar het begin! De haar accessoires trends voor herfst winter 2020 2021 doen er een flinke schep bovenop met fonkelende stenen en kristallen en met ultramoderne designs. Update je hair look met een coole haarband (lees: kleine investering met high impact).

Haarbanden met fonkelende stenen zagen we in grote getale op de catwalk van Dolce & Gabbana. Het Italiaanse modehuis is altijd al fan geweest van diademen en kroontjes. Ook voor winter 2020 is het weer de trend.

Supermooi zijn de haarsieraden met bijbehorende goudkleurige bijoux met etn0-chique touch uit de Dior Cruise Collection 2021.

Philipp Plein pakte het anders aan. De Duitse modeontwerpers ging voor haarbanden met stoere spikes die je (natuurlijk) combineert met coole leren jacks en andere pittige mode-items.

Voor de romantische zielen onder ons zijn er dit seizoen ook haarbanden met lieflijke parels, zoals die van Simone Rochas (zie de cover foto).

Moderne designs zagen we bij Fendi en Prada. Fendi ging voor de ‘omgekeerde’ haarband die je achterop je hoofd draagt en die je vòòr in plaats van achter je oren haakt. Prada daarentegen ging voor grafische metallic kroontjes waarop het logo van het modehuis prijkt.

Keus te over dit seizoen dus! Ga jij voor een superdeluxe haarband met blingbling stenen of houd je het op een gewatteerde haarband (want die zijn ook nog steeds in zwang)? Bekijk de foto’s maar eens en doe jezelf een leuk haar accessoire kado. Dit zijn ook de typische mode items waarmee je iemand anders een groot plezier kunt doen. Kadotip misschien?

