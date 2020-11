Halflange kapsels blijven een top haar trend. Vrouwelijke hair cuts met zwoele slag (à la Alexa Chung) zullen waarschijnlijk nooit uit de mode gaan, maar de kapsel trends voor herfst winter 2020 2021 laten ook een andere stroming zien. Pittige, stoute, stoere halflange haarsnitten, liefst in een donkere haarkleur, zijn dit seizoen enorm populair. Check de drie kapsels die we backstage bij de modeshows voor herfst winter 2020 2021 spotten (en voor je fotografeerden).

Halflang kapsel met lange gordijntjespony

Dit halflange kapsel van model Lara Mullen is van achteren op één lengte geknipt (met wat beweging in de haarpunten). Het haar bedekt de nek en de haarlengte valt net over de kaaklijn. Rond het gezicht zien we lange lagen die als het ware een (lange) gordijntjespony vormen. De lagen zijn vrij ‘chunky’ waardoor je geen rond maar een modern effect krijgt.

Voor wie? Dit kapsel is geschikt voor als je een wat ronder gezicht of een ferme kaaklijn hebt.

Halflang kapsel met lange pony

Dit halflange (bijna korte) kapsel is pittig en stoer, en geschikt voor waaghalzen. Het haar is rondom op één lengte geknipt en valt tot net over de oren. Een opvallend detail is de lange, brede pony tot over de wenkbrauwen.

Voor wie? Dit kapsel is met name geschikt voor als je een wat langer gezicht of een hoog voorhoofd hebt.

Halflange kapsel met beweging in de haarpunten

Dit kapsel lijkt op het eerste kapsel maar is korter en de haarpunten zijn zodanig geknipt dat het haar niet recht naar beneden valt maar ietwat wijd uitstaat. De voorste lokken zijn wat korter zodat je ze op verschillende manieren kunt stylen. De haarlengte laat de kaaklijn vrij.

Voor wie? Dit kapsel voor geschikt voor als je een ovaal gezicht hebt. Heb je een brede kaak die je enigszins wilt verzachten dan kun je beter voor het eerste kapsel gaan.

Chocoladebruine haarkleuren

Alle drie de kapseltjes hebben een moderne, chocoladebruine kleur. Deze haarkleur is één toptrend voor herfst winter 2020 2021.

Waarom je dit kapseltje NU moet laten knippen (en kleuren)…

Halflange kapsels zijn bij uitstek geschikt voor de herfst en winter. Je haar valt mooi boven de kraag of col van je winterjas of jack. Bovendien schuurt het niet voortdurend langs je sjaal zodat je klitten vermijdt. De brunette kleur is supercool onder een lichtgekleurde muts of een felgekleurde bandana. Tegen de tijd dat het lente wordt, is deze haarlengte alweer uitgegroeid tot een schouderlang en zwoel voorjaarskapseltje.

TRENDYSTYLE