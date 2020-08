Mode accessoires herfst winter 2020 2021. Schakelkettingen en parels

De trends in de mode accessoires voor herfst winter 2020 haken aan bij de vorige seizoenen. Misschien heb je de allernieuwste must-have accessoires al in huis!

Er zijn trends die opeens opduiken en er zijn trends aanhaken bij die van afgelopen seizoenen. Verschillende trends in de mode accessoires voor herfst winter 2020 vallen in de laatste categorie. Ze borduren voort op trends die we al een tijdje zien. Het voordeel? Sommige must-have items heb je (misschien) al liggen.

Eén van de belangrijkste trends in de mode accessoires van de afgelopen seizoen was de schakelketting. Grote schakels waren, en zijn, hot. We gaan ze in het nieuwe seizoen weer volop dragen. Naast goudkleurige schakels gaan we voor herfst winter 2020 2021 ook zilverkleurige schakels zien. Waren de schakelkettingen voorheen vooral kort, nu gaan we ook voor langere exemplaren. Schakels komen ook terug in armbanden, als tassenhengels, als brillenkoord. Kortom, overal.

Na de schakels, komen de bedels. Dior verrijkt goudkleurige schakelkettingen voor herfst winter 2020 2021 verrijkt met bedels. Een heleboel bedels. Over de hele lengte van de schakelkettingen of als hanger aan het einde van een lange ketting.

Een andere trend voor wat betreft de modeaccessoires voor herfst winter 2020 2021 (die je vast herkent) is die van de parels. Parelkettingen, parelarmbanden, pareltassen maar ook… een combinatie van schakelkettingen en parels, zoals we dat bij Chanel zagen. En daarmee is het balletje rond :-)

Bekijk de foto’s maar eens en haal dan je bijoudoosje erbij. Maak je eigen, eigentijdse combinaties. Zet je eigen trend.

