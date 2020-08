Zomer vibes? Zin in een geraffineerde vakantie-aan-zee look? Wat dacht je van goudkleurige pailletten? Of van een kaftan in denim? Loop op de modetrends voor zomer 2021 vooruit!

Zomer vibes? Strandweer? Vier de zomer met een superstylish look. Loop op de allernieuwste modetrends vooruit en laat je alvast inspireren door de zomermode voor 2021! De Resort collectie van Valentino voor 2021 is wel héél erg mooi! Bekijk de foto’s maar eens en vorm je alvast een beeld van de modetrends voor lente zomer 2021!

De Valentino Resort Collection voor voorjaar 2021 staat in het teken van ‘eenvoud’, valt in het persbericht te lezen. Maar trap er niet in, want het samenspel van materialen, kleuren en lijnen is uiterst geraffineerd. Kledingstukken die op de hanger of uitgespreid op een bed er op een bepaalde manier uitzien, komen tot leven als ze worden gedragen. Ragfijne plissérokken wapperen in de wind. Wijde mouwen worden vleugels. Lange jurken openen zich tot cirkels.

Behalve de schitterende volumes en kleuren (fuchsia met bordeauxrood, smaragdgroen, bleekroze, wit en zwart) vielen wij over de goudkleurige pailletten voor naar het strand, de platte leren sandalen met bewerkte banden, de vrolijke strohoeden en de kaftan in denim waar wij ontzettend hebberig van worden. Hier worden we blij van!

Bekijk de foto’s maar eens. Wellicht doe jij nog ideeën op voor jouw zomerlook (en loop je daarmee vooruit op de modetrends voor zomer 2021).

TRENDYSTYLE