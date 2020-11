De make-up trends voor winter 2020 2021 draaien – net zoals in de vorige seizoenen – om onze huid. Bijna transparante foundations en zo min mogelijk product zijn sleutelwoorden. In maar liefst twee van de vier top make-up trends die een belangrijk make-up merk als MAC Cosmetics voor deze winter signaleert, ligt de focus totaal op de huid: volgens de Shaded trend gaan we ons opmaken met enkel huidskleuren en volgens de Glossy trend spelen we vooral met texturen in plaats van met kleuren.

Deze make-up trends doen het natuurlijk pas helemaal top op een ‘flawless’ huidje. Huidverzorging, skin care, is dan ook belangrijker dan ooit. We hebben 9 huidverzorgingstips voor je, of eerder: 9 fouten die je beter niet kunt maken als je huid je lief is. Je kent ze waarschijnlijk al wel maar het is altijd goed om er weer even stil bij te staan (en je huid extra te boosten).

FOUT 1

Je huid niet grondig schoonmaken voor het naar bed gaan.

Het is niet alleen belangrijk om make-up van je huid te verwijderen, maar ook smog en andere vuiltjes die in de loop van de dag op je huid neergestreken zijn. Ga met een frisse en grondig gereinigde huid naar bed.

FOUT 2

Geen crème aanbrengen na het reinigen van je huid.

Na het reinigen snakt je huid naar een hydraterende of voedende crème. Laat er niet teveel tijd overheen gaan. De regel is: een hydraterende crème breng je aan als je gezicht nog licht vochtig is van de reinigingsessie (inclusief toner).

FOUT 3

Teveel scrubben of exfoliëren.

Je huid mag er dan stralend en fris uitzien na een scrub beurt, overdrijf niet! Scrub of exfolieer niet te vaak, niet te intens, gebruik niet teveel product en gebruik zeker niet het verkeerde product voor jouw huidtype. Kies je scrub of exfoliant (een basis van zuren die je huid een chemische peeling geven) met zorg. Weet wat je doet!

FOUT 4

Vergeten om een antizonnebrandcrème op je gezicht, handen en decolleté aan te brengen.

De zon mag er dan misschien niet zijn, toch dient je huid beschermd te worden. Gebruik altijd een UV-filter, ook in de winter.

FOUT 5

Aan je huid zitten.

Pukkeltjes, velletjes… blijf eraf! Knijp puistjes niet uit, kom er niet aan. Voor je het weet, blijf je met littekens zitten!

FOUT 6

Je huid met water en zeep wassen.

Zeep droogt je huid uit en het is moeilijk om de vochtigheidsgraad weer te herstellen. Gebruik alleen milde reinigingsproducten en sluit af met een hydraterende crème.

FOUT 7

Je gezicht en ogen op dezelfde manier en met hetzelfde watje reinigen.

Dit is een ernstige fout! Allereerst omdat je ogen en de huid daaromheen om een milder en delicater product dan je gezichtshuid vragen. Je kunt deze verschillende zones dus sowieso niet over één kam scheren. Verder is het ook van belang om je oogmake-up (oogschaduw, mascara) eerst afzonderlijk goed te verwijderen en het product niet over je gezicht uit te smeren zodat je daar nog meer werk aan hebt!

FOUT 8

Geen toner/lotion na het reinigen gebruiken.

Toners (lotions) worden nog wel eens onderschat. Het doel van een toner is onder meer om je huid, en met name de PH-waarde, na het reinigen te herstellen, en je huid te prepareren voor een hydraterende of voedende crème. Pas wel op dat je geen toners gebruikt die alcohol bevatten! Ook hier geldt: weet wat je doet!

FOUT 9

Je gezicht niet reinigen na een shampoobeurt.

Shampoo’s en conditioners kunnen bestanddelen bevatten die je huid kunnen schaden. Je haar mag er dan baat bij hebben, je huid heeft dat vaak niet. Reinig je gezicht na het haar wassen onder de douche daarom met een cleanser om eventuele irriterende stofjes te verwijderen (soms zelfs kunnen ze pukkeltjes veroorzaken).

TRENDYSTYLE