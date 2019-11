Haartrends herfst winter 2019 2020. Halflange kapsels blijven de grote winnaar!

Als we een prijs zouden moeten uitreiken voor het meest geliefde kapsels van de afgelopen seizoenen dan gaat die naar het halflange kapsel.

Als we een prijs zouden moeten uitreiken voor het meest geliefde kapsels van de afgelopen seizoenen dan gaat die naar het halflange kapsel. Bob kapsels en lob kapsels zijn de grote favoriet. En dat geldt ook voor herfst winter 2019 2020.

Halflange kapsels zijn pittig en hebben een heel eigen uitstraling. Ze getuigen van karakter en ook een beetje lef. Bovendien zijn ze heel gemakkelijk in het onderhoud en ook nog eens veelzijdig. Wat wil je nog meer?

Overigens is ook het halflange kapsel – bob kapsel of lob kapsel, al naar gelang de lengte – aan modes en trends onderhevig. Voor herfst winter 2019 2020 zien we dat het halflange kapsel korter wordt. De meest geliefde lengte reikt tot net onder de kaaklijn waardoor hals en nek nagenoeg vrij blijven (en juist dat verleent dit kapseltje zijn charme).

Opvallend is bovendien dat de meeste bobjes recht zijn afgeknipt en meestal met een middenscheiding worden gedragen. En verder zien we voor herfst winter 2019 2020 wat minder pony’s. De meest populaire bobjes voor het winterseizoen zijn dus heel rechttoe rechtaan. Zoals je op de foto’s kunt zien, is dit kapsel niet alleen geschikt voor steil haar maar ook voor krullen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien zit jouw nieuwe kapsel ertussen.

TRENDYSTYLE