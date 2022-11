Horoscoop 2023. Jaarhoroscoop van de Weegschaal

Een gelukkig 2023 toegewenst, Weegschaal! Het zou wel eens een liefdevol jaar kunnen worden. De sterren hebben een attente en loyale partner voor jou in petto. Zorg er daarom voor dat je dit jaar voldoende tijd vrijmaakt voor de liefde en de nodige knuffels. Vooral het eerste deel van het jaar vormt een perfecte periode om in je relatie te investeren en die verder te verdiepen. Dit geldt ook voor Singles. Of je nu op zoek bent naar een spannend liefdesavontuur of naar een langdurige relatie, vooral in de eerste helft van het jaar mag je rekenen op een onweerstaanbare aantrekkingskracht die interessante ontmoetingen kan opleveren.

Ook in het sociale leven en op de werkvloer zouden zich wel eens nieuwe mogelijkheden kunnen voordoen. Wees echter op je hoede voor een jaloers iemand die zou kunnen proberen je naam door het slijk te halen. Ga een directe confrontatie niet uit de weg en neem de situatie beslist en vastberaden in de hand. Dit zou overigens een leidraad voor heel 2023 kunnen zijn. Ruim problemen direct en kordaat uit de weg en het leven zal je toelachen.

