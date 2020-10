Halloween 2020. Meringue taart met botten en spook. Spooky!

Op de valreep nog een Halloween recept voor deze magische Halloweennacht 2020. Op het moment van dit schrijven (vanuit een verre uithoek ergens in Italië) staat de volle maan toverachtig aan een donkere, fluweelachtige sterrenhemel. Vandaag was het een ongewoon zonnige en warme dag. Buiten de deur Halloween vieren, zit er niet in (Covid-maatregelen) maar wij maakten van deze dag een feest met deze Halloweentaart met een meringuebodem, meringuebotten en meringuespookjes. We willen deze spooky lekkernij met je delen! Happy Halloween.

Ingrediënten

150 gram eiwit op kamertemperatuur (het eiwit van 4 à 5 eieren)

300 gram suiker (voor de meringues) plus extra suiker voor de slagroom

250 gram verse slagroom

rode kleurstof voor voedingsmiddelen (voor de ogen van het spook)

Bereiding

Ontvet je keukenkom en de gardes van je mixer met citroensap. Eiwit laat zich beter opkloppen in een zure omgeving. Je kunt eventueel ook citroensap aan het eiwit toevoegen. De dosis is 4 tot 5 druppels citroensap per 100 gram eiwit. Hierdoor worden je meringues witter. Scheid het eiwit van de dooiers. Doe dit heel zorgvuldig. Er mogen geen sporen van eigeel in het eiwit zitten anders laat het eiwit zich niet goed opkloppen. Weeg het eiwit voordat je gaat mixen. De verhouding van eiwit/suiker is: 1 op 2 (dus 2 gram suiker voor 1 gram eiwit). Klop het eiwit met de mixer op. Begin op een lage stand en voer de snelheid dan op. Als het eiwit wit en schuimig begint te worden, voeg je de suiker lepel voor lepel toe. Blijf kloppen tot het eiwit helemaal stijf is. Dit is: als het schuim aan je lepel blijft hangen of als je met de garde pieken kunt maken. Je kunt ook even de kom bewegen. Als het schuim op z’n plaats blijft, is het klaar. Verwarm de oven voor op 90 graden Celsius. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verwarm de bakplaat niet voor. Schep de helft van het schuim in een spuitzak (of een diepvrieszakje waar je een punt van hebt opengeknipt). Hier maak je botten en één of meerdere spookjes van. Met de rest van het schuim maak je een taartbodem met een diameter van ongeveer 12 centimeter en een paar centimeters hoog. Bak de meringues in 2 uur droog (sommige mensen zetten de oven op 80 graden en laten ze zelfs 4 uur bakken, met de ovendeur op een kier). Laag en lang bakken is het geheim van mooi, wit schuim. Laat de schuimbodem en de schuimpjes in de oven afkoelen. Zet de ovendeur op een kiertje zodat ze goed drogen. Klop nu de slagroom stijf op. Schep de slagroom op de taartbodem. Bekleed de zijkanten met schuimbotten, geef het spook (of de spookjes) ogen met de rode kleurstof en plaats het/ze bovenop de taart.

Happy Halloween!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE