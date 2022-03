Deze lente draait alles om gezond hoogglans haar!

Waarom we gewoonlijk meer tijd (en geld) investeren in huidverzorging dan in verzorgende producten van ons haar is niet duidelijk. Feit is dat je haar net zoveel aandacht nodig heeft. Mooi haar krijg je niet zomaar cadeau. Daar moet je iets voor doen. Hieronder onze tips voor een gezonde haardos. De haartrends voor lente zomer 2022 liegen er niet om. Je haar moet het toonbeeld van gezondheid zijn. Sterker nog, de allernieuwste trends vereisen ook nog eens een mooie (hoog)glans. Werk aan de winkel dus!

Gezond haar komt van binnenuit

Tips voor gezond en glanzend haar. Foto Charlotte Mesman

Eet je haar mooi!

Schoonheid komt van binnenuit. Dat geldt niet alleen voor je huid maar ook voor je haar. Tegen een gezond en uitgebalanceerd voedingpatroon kan geen shampoo op, hoe duur en geavanceerd ook.

1. Drink voldoende water: ongeveer 1½ liter per dag. Je haar bevat net zoals je huid vocht. Drink je te weinig, dan heeft je lichaam (dus ook je haar) daarvan te lijden.

2. Proteïnen: proteïnen zijn een bouwsteen van je haar. Voor glanzend en gezond haar is het dus belangrijk dat je voldoende proteïnen (vlees, melk, kaas, vis) binnenkrijgt.

3. Mineralen: een drietal mineralen dat in het bijzonder belangrijk is voor je haar is:

– IJzer: voor de toevoer van zuurstof (rood vlees en groene groenten zoals spinazie)

– Zink: kan haaruitval tegengaan of beperken (vis, noten, zuivelproducten).

– Koper: heeft invloed op het pigment in je haar en verlevendigt de kleur (noten, zaden, vlees, schelpdieren, verse groenten).

4. Vitaminen:

– Vitamine A voor een gezonde hoofdhuid (worteltjes)

– Vitamine B en C voor een goede bloedcirculatie, een goede haargroei en tegen gespleten haarpunten. (fruit, verse groenten, volkerenproducten, eieren, melk).

Een goede bloedcirculatie

Je weet vast en zeker al dat een goede bloedcirculatie belangrijk is. Maar dat ook je haar daar belang bij heeft, is misschien nieuw voor je. Een goede bloedcirculatie zorgt voor een goede toevoer van bouwstoffen en zuurstof, en voor de afvoer van schadelijke stoffen. Je haar heeft dan ook baat bij een goede bloedcirculatie. Het wordt er glanzend en gezond van. Denk daaraan als je op de loopband loopt te zwoegen! Verder kun je de bloedcirculatie van je hoofdhuid stimuleren door die tijdens het wassen voorzichtig te masseren (zonder daarbij je nagels te gebruiken).

Troubleshooting

Klitten

Ga voorzichtig om met klitten, zeker als het haar nat – en daardoor extra kwetsbaar – is. Bewaar je geduld en kam de klitten er met een houten kam met grove tanden uit. Gebruik regelmatig een repair masker (twee maal per week). Bescherm je haar tegen schadelijke invloeden van buitenaf – wind, smog, zout van de zee, zon, de hitte van de föhn – met een beschermend product.

Gespleten haarpunten

Hoe langer je haar, hoe meer kans op gespleten punten. Zijn de punten eenmaal gespleten, dan is er niets meer tegen te doen en is de enige remedie: knippen. Splijt je haar snel, gebruik dan regelmatig een serum. Breng het product na het wassen op handdoekdroog haar aan. Blijven de punten droog, breng het serum dan ook op droog haar – liefst iedere dag – aan.

Vet haar

Je kunt vet haar vergelijken met een vette huid. De sebumproductie is uit balans. Gebruik je agressieve producten om haar en hoofdhuid te wassen, dan stimuleer je daarmee alleen maar de aanmaak van sebum en daarmee los je niets op. Het is daarom van belang dat je een milde shampoo, speciaal voor vet, haar gebruikt. Was je haar verder niet teveel. Gebruik je een leave-in conditioner na het wassen, zorg er dan voor dat je het product niet te dicht bij de haarwortels aanbrengt. Het is van belang dat de hoofdhuid schoon blijft. Gebruik ook geen twee-in-één producten (shampoo en conditioner). En let op wat je eet. Beperk vooral de inname van vet.

Roos

Ook roos is een teken dat de hoofdhuid uit balans is. Het is daarom beter om de oorzaak aan te pakken. Gebruik een milde shampoo die de hoofdhuid – meestal droog – normaliseert. Vermijd het gebruik van te agressieve producten. De beste producten vind je bij de kapper of in de apotheek.

Statisch haar

Je lichaam absorbeert de elektrostatische lading in de lucht. De hoofdhuid geeft de lading door aan het haar. Statisch haar kun je tegengaan door na het wassen een balsem te gebruiken. Je haar is zwaarder en minder gevoel voor de elektrostatische lading.

Pluizig haar

Vooral krullend haar wil nog wel eens pluizen. Om pluis tegen te gaan, is het natuurlijk allereerst van belang dat je haar gezond is (een gezond voedingspatroon blijft dan ook de basisvoorwaarde voor mooi haar). Gebruik verder een kwalitatief goede shampoo speciaal voor krullend haar en daarna een speciaal product tegen pluizen. Het klinkt misschien banaal maar het belang van goede producten wordt nog steeds te vaak onderschat.

Droog en beschadigd haar

Veelvuldig kleuren, permanenten, föhnen en blootstelling aan schadelijke invloeden van buitenaf kunnen het haar uitdrogen en beschadigen. Beschermen is dan ook het wachtwoord. Zet een hete föhn nooit zomaar op je haar maar breng eerst een beschermend product aan. Probeer ook zo min mogelijk te kleuren en permanenten. Het is waar dat je haar er na een kleurspoeling weer gezond uitziet, maar het is niet de oplossing. Je komt in een vicieuze cirkel terecht. Je kunt die doorbreken door in plaats van je haar steeds weer opnieuw te kleuren het te behandelen met een verzorgende (gloss)behandeling: goed voor je haar en het ziet er direct beter uit. Verzorg je haar verder goed met voedende shampoos en maskers.

Haar wassen

Er wordt wel gezegd dat veel wassen niet goed voor je haar is. Daar is men nu wel op teruggekomen. Smog, transpiratievocht en stof leggen een laagje om het haar waardoor het niet genoeg lucht krijgt. Daarom is het van belang het haar en de hoofdhuid schoon te houden. Gebruik wel altijd milde producten.

Haartrend: wash and go

Volgens de allernieuwste haartrends gaan we ons haar weer wat meer stylen, maar daarnaast zien we ook natuurlijke vallende kapseltjes met krullen of slag. Krult of golft je haar van nature, dan kun je gaan voor de ‘wash and go’ formule. Was je haar, laat het aan de lucht opdrogen en kam het met je vingers. Puur natuur! Heb je steil haar, dan kan je met rollers of de krultang aan de slag. Maar je kunt ook voor de gemakkelijkste methode kiezen: was je haar, vlecht het, laat het opdrogen aan de lucht en haal de vlechten uit. Voilà!

TRENDYSTYLE