3x Mode klassiekers voor een waanzinnig coole lentelook

3x Mode klassiekers voor een supercoole lentelook. Photo courtesy of Miu Miu

Over de modetrends voor lente zomer 2022 raken we niet uitgesproken. Er gaat zoveel gebeuren. Minirokken, lage tailles, stretch jurken, spannende kleuren, nieuwe proporties en silhouetten, bizarre schoenen. Het kan niet op. Maar let op: wat gemakkelijk kan verworden tot een bont modecircus, wordt in balans gebracht door stoere klassiekers. Ze vormen de basis van je capsule garderobe voor lente zomer 2022. En ze zijn cooler dan ooit.

We zochten drie passe partout klassiekers voor je uit die dit seizoen weer volop in de schijnwerpers staan en die een fantastisch uitgangpunt vormen voor jouw ultieme lentelook. Want de komst van de lente gaan we toch wel even vieren, hè!

Voordat we van start gaan een succesformule voor lente zomer 2022: combineer supercoole klassiekers met een mannelijke twist met ultravrouwelijke up-to-date mode-items. Mannelijk versus vrouwelijk = cool.

De beige/kaki broek

De beige broek met mannelijke snit is in ere hersteld. Miu Miu geeft deze klassieker een nonchalante uitstraling mee met een lage taille (zie ook de onderbroek) en combineert ‘m met een klassieke, donkerblauwe trui die dan natuurlijk wel net even wat korter is dan de trui waarmee manlief door het leven gaat. Deze look laat zien hoe belangrijk de proporties dit seizoen zijn. Op de catwalkfoto van Miu Miu zie je een look met enkel klassiekers (trench coat, beige broek, leren riem, donkerblauwe trui, witte blouse, mocassins) en toch is het geheel totaal vernieuwend!

Met andere woorden: de combi beige/kaki broek plus crop top(s), in wat voor een uitvoering dan ook, is een topper. Speel met vormen en lengtes. Misschien is het een idee om de schaar in oude, vergeten kledingstukken te zetten? Denk ook even na over je schoenen. Je kunt de androgyne mood versterken met mocassins maar je kunt er ook (platform)sandalen bij halen. Of pumps.

De oversized blazer

3x Mode klassiekers voor een supercoole lentelook. Foto Charlotte Mesman

De oversized blazer doet al een paar seizoenen mee en vormt ook deze lente een prachtig uitgangspunt voor een spannende modelook. Deze blazer is op z’n best als je ‘m met iets korts combineert en dus met blote benen voor de dag komt. Draag ‘m met frivole shorts met hoge taille, met een minirok of een wielrennerbroekje. Onder de blazer kun je van alles dragen: een zwoele crop top maar ook een wit hemdje in jaren ’90 stijl (een andere klassieker die je dit seizoen in je kast moet hebben). Een hoodie onder je blazer mag maar is wel ‘heel zomer 2021’. Te fris voor sandalen? Ga voor Mary Janes (v) of stoere boots (m).

Het oversized leren jack

3x Mode klassiekers voor een supercoole lentelook. Photo courtesy of Prada

Een andere, wederom mannelijke klassieker die weer in beeld komt, is het motorjack. Prada stuurde ze in uitvergrote versie de catwalk op en yep, ze zijn stoer! Dit jack kun je letterlijk overal over dragen. Het maakt alles cool. Van slipdress tot minirok, van shorts of slim fit jeans. Gooi er een oversized leren jack (vintage!) over en je bent super up-to-date.

Tot slot nog een tweede stijlregel voor 2022: up-date je look met gewaagde kleuren – oranje, felgroen, blauw, geel – en glanzende materialen als satijn, zilver en pailletten. Speel met de nieuwe modeaccessoires (cowboyhoeden, fel gekleurde tassen). Fashion is fun!

