Vind het korte kapsel dat bij jouw gezicht past

Haartrends 2022. Dit korte kapsel past bij jouw gezicht. Foto: Charlotte Mesman

Korte kapsels winnen aan terrein. Het wemelde op de catwalks van de pixie en mixie (pixie met mullet) cuts. Ook tijdens de modeweken zagen we steeds vaker korte haarsnitten. Ga jij je er dit seizoen aan wagen. Laat je dan niet enkel leiden door de kapseltrends voor 2022, maar bij je keuze vooral ook op de vorm van je gezicht.

Als je een ovaal, klein of hartvormig gezicht hebt, dan staat een kort kapsel jou op het lijf geschreven. Dat wil niet zeggen dat je je niet aan een kort kapsel kunt wagen als je een rond, hoekig of lang gezicht hebt. Integendeel. Met de stoere pixie cuts en de vlotte bobkapsels volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 kun je enorm flatterende resultaten bereiken en je gezicht zelfs visueel van vorm veranderen.

Korte kapsels voor een rond gezicht

Haartrends 2022. Dit korte kapsel past bij jouw gezicht. Model: Yuki van Gog (uit Nederland). Foto: Charlotte Mesman

Iedereen voelt op z’n klompen aan dat een rattenkopje ronde vormen accentueert. Op zich is daar niets mee, het kan zelfs heel mooi zijn. Maar wil je de ronde vormen in je gezicht afzwakken ga dan als volgt te werk.

#1 Ga voor een kort kapsel met korte zijkanten en een korte achterkant en met volume bovenop. De korte zijkanten moeten vrij strak tegen je hoofd liggen zodat je gezicht smaller lijkt. De volumineuze bovenkant trekt je gezicht ‘omhoog’ waardoor het langer en slanker lijkt.

Mode. Deze trends zijn anti-aging. Nooit te oud voor leer én kleur Op deze foto: stijl icoon Elisa Nalin. Foto: Charlotte Mesman

#2 Zijlokken of schuin geknipte pony’s die over je voorhoofd lopen kunnen bovendien een heleboel voor je gezicht doen. Ze maken het slanker en corrigeren eventuele onregelmatigheden (en rimpels!).

#3 Speel met het haar bovenop je hoofd. Laat het in lagen knippen en style het volumineus of messy. Dat trekt de aandacht naar boven en heeft een liftend effect op je gezicht.

Korte kapsels voor een rond gezicht en krullend haar

Reken af met deze denkfout: als je dik en krullend haar hebt, kun je geen pixie cut hebben, zeker niet als je een rond gezicht hebt. Niets is minder waar.

Haartrends 2022. Dit korte kapsel past bij jouw gezicht. Foto: Charlotte Mesman

Ten eerste heb je met krullend haar een groot voordeel omdat je van jezelf al veel volume hebt, dus een volumineuze ’top’ is voor jou gemakkelijk haalbaar. Staat je haar aan de zijkanten teveel uit, laat het daar dan kort knippen, of – als je voor een bob kapsel gaat – in lagen zodat je minder volume krijgt.

Kapseltrends. Dit is het mooiste bob kapsel ever! Kort kapsel. Model: Alina Bolotina. Foto: Charlotte Mesman

Een heel geslaagd bobkapsel voor krullend haar dat je gezicht slanker doet lijken, is een diepe zijscheiding waarbij de volle kant over je gezicht valt en je de minder volle kant achter je oor draagt. Een schoolvoorbeeld is het kapsel van model Alina Bolotina.

Kort kapsel voor een hoekig gezicht

Heb je een wat hoekig met harde gelaatstrekken kun je dat verzachten met een kort kapsel met volume bovenop, een schuine pony en alom zachte haarpunten, dus geen scherpe lijnen. Dit effect kun je kapper bereiken met de scissor-over-comb techniek.

Kort kapsel voor een lang gezicht

Een lang gezicht daarentegen lijkt ronder met een wat langere, rechte of rafelige pony en minder volume bovenop het hoofd. Aan de zijkanten mag je haar wel weer uitstaan. Eigenlijk gelden hier de omgekeerde regels als die voor een rond gezicht.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Gaat dit seizoen bij jou de schaar erin?

