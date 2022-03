Ga jij deze lente vieren met een chocolade-cake brunette haarkleur?

Volgens de allernieuwste haarkleur trends voor 2022 gaan we het komende zomerseizoen voor kastanjebruin of zelfs chocolade-cake-kleurige manen. Ben jij er klaar voor?

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Chocolade bruine haarkleuren. Photo courtesy of Sportmax

De boodschap die wij van de catwalks voor lente zomer 2022 opvingen, is: dit seizoen doen we letterlijk alles ANDERS. We showen huid, gaan voor minuscule rokjes en schandalig lage taille, we dragen knotsgekke zonnebrillen en verruilen onze zonovergoten lokken voor een chique donkere haarkleur. Wie had dit allemaal ooit voor mogelijk gehouden?

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Chocolade bruine haarkleuren. Photo courtesy of Max Mara

Klassiek donker haar wint het in lente en zomer 2022 van de high lights en balayage technieken waar we ons haar gewoonlijk in het warme seizoen op trakteren. Sommige experts menen dat we dit te danken hebben aan de lockdowns waarin we onvermijdelijk onze ‘true colors’ showden; celebs en vips die van nature donker van haar zijn, zoals Hailey Bieber, zouden daaraan vastgehouden hebben. Dankzij de lockdowns gingen ze hun kastanjekleur weer waarderen.

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Chocolade bruine haarkleuren. Photo courtesy of Prada

Andere experts menen dat we de verklaring in de donkere haarkleuren zelf moeten vinden. Die zijn warm en geruststellend, klassiek en kalmerend, vol en sterk als chocolade. Ook al gaan we ook koele bruintinten zien.

De vuistregel voor het vinden van de juiste kleur bruin is – wederom volgens vele (maar zeker niet alle) experts: heb je een warme huidskleur, ga dan voor warme bruintinten (met een rode ondertoon); heb je een koele huidskleur, ga dan voor koude bruintinten (met een blauwe ondertoon).

Haarkleurtrends lente zomer 2022. Chocolade bruine haarkleuren. Photo courtesy of Etro

Bruintinten die we gaan zien, zijn: chocolade-cake-bruin (dit is een topper) en kastanjebruin, maar ook karamel, mokka (à la Kim Kardashian) en kaneel, en voor degenen die hun gouden lokken maar moeilijk achter zich laten, ook bronde. De haarkleuren zijn diep en intens en als je wilt, mag je ze extra uitdiepen met lichtere highlights. Die highlights moeten echter heel subtiel zijn en mogen niet al te veel met je donkere haarkleur contrasteren.

Voordelen van donkere haarkleuren zijn:

je haar lijkt er voller en dikker door;

donkere haarkleuren ogen duur en chic;

donkere haarkleuren glanzen meer dan geblondeerd haar, en laat glossy hair nu één van de toptrends voor lente zomer 2022 zijn;

donkere haarkleuren zijn grafisch en onderstrepen je haarsnit.

Overigens is het niet een kwestie van even een pakje bruin uit de supermarkt over je haar gieten (je zou dan wel eens tegen een groene of modderachtige ondertoon kunnen aanlopen), zeker niet als je van geblondeerd haar komt. Dan zal het zaak zijn dat je kapper je haar de nodige warmte meegeeft, voordat hij of zij aan de eigenlijke bruinkleur toekomt. Je kapper zal je daar vast meer over kunnen vertellen.

In de tussentijd gaan wij letterlijk en figuurlijk al watertanden bij de gedachte aan die chocolade-cake-bruine haarkleur! Wat jij?

