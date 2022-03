Check dit halflange kapsel! (Wij zijn er verliefd op)

Haartrends 2022. Check dit halflange kapsel. Foto: Adversus

Er zijn van die kapseltjes waar je helemaal idolaat van kunt worden. Voor ons valt het halflange kapseltje van model Valerie Scherzinger daaronder. Dit model heeft een schattige, halflang haarcoupeje dat aan de uiteinden gelaagd is geknipt volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2022.

Haartrends 2022. Check dit halflange kapsel. Foto: Charlotte Mesman

De haarlengte van dit halflange kapsel is ideaal, namelijk net onder de kaaklijn. Hierdoor oogt het supervrouwelijk en kan je het zelfs opsteken, maar heeft het wel die vlotte twist van korte kapsels.

Haartrends 2022. Check dit halflange kapsel. Foto: Charlotte Mesman

De nieuwigheid (of eigenlijk is het een comebacktrend) zijn de gelaagde punten. Het kapsel krijgt hierdoor volume en beweging. Dit is nog eens iets anders dan al die kapseltjes van afgelopen seizoenen die op één lengte waren geknipt. Je hoeft geen beach waves of slag meer te maken om je haar body en movement mee te geven.

Haartrends 2022. Check dit halflange kapsel. Photo: courtesy of Etro

Verder kun je ontzettend leuk spelen met je scheiding. Je kunt dit kapseltje met een middenscheiding dragen voor een klassieke look. Maar ook met een zwoele zijscheiding. Omdat het haar niet al te lang (en dus niet al te zwaar is) laat het zich gemakkelijk ‘opbollen’ bovenop het hoofd waardoor je een beeldig retro lookje met bouffant krijgt. Laat de lange kant zwoel over je voorhoofd lopen en je ziet er steek het dan speels achter je oor. Leuker kan niet!

Haartrends 2022. Check dit halflange kapsel. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2022.

Modellen off-duty. Model: Valerie Scherzinger. Charlotte Mesman

