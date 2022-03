Zonnetje? Tijd voor dopamine dressing: oranje is dé kleur!

De modekleur oranje. Karina Nigay in Max Mara

Het signaal is duidelijk: we mogen er zijn. Dit jaar gaan we van de lente en zomer genieten en dat dragen we uit met uitbundige kleuren die het van blijdschap uitschreeuwen. Eén van de meest krachtige en energetische kleuren is: oranje. Op de catwalks wemelde het ervan en in het straatbeeld zien we de kleur al opduiken (ook omdat je er niet omheen kunt).

De modekleur oranje. Oranje jurk van Prada

Hoe draag je oranje? Van top tot teen natuurlijk. Want één van de grootste modetrends voor lente zomer 2022 is nog altijd de monochrome look. Je mag die oranje kleur dus in alles doorvoeren: of het nu een jurk, een ‘voorgekauwd’ broekpak met beha of een skirt suit met bijbehorende top is, of misschien wel een combinatie die je zelf maakt. Trek de kleur door en schitteren maar!

De modekleur oranje

Color blocking is ook een trend. Zo mag je je oranje gerust met kanariegeel of hemelsblauw combineren. Ook oranje met zwart is dit seizoen een geliefde combinatie. Ga voor grote vlakken en grafische, sterke lijnen. Poweren is het sleutelwoord.

De modekleur oranje. Karina Nigay in Max Mara

Ben je wat voorzichtiger typetje, laat je dan inspireren door Prada. Het Italiaanse modehuis deed zeker wel aan dopamine dressing maar doseerde dit geluksmedicijn enigzins door het met zwart en grijs te combineren. Een opvallend oranje minirokje in een glansstofje met een mat grijs truitje bijvoorbeeld.

De modekleur oranje. Leonie Hanne in Prada

Je kunt het natuurlijk ook op de accessoires gooien, een oranje tas, een oranje sjaal. Hipper nog is het als je voor oranje schoenen kiest. Daarmee creëer je toch wel een eigentijdsere look dan met een oranje tas of sjaal. Een ander modern modeaccessoire waar je je in een vitaminisch oranje kleur aan zou kunnen wagen, is: oranje handschoenen. Of een oranje zonnebril! En anders is er nog altijd de optie van een oranje haarkleur.

Alles mag, alles kan. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door deze gelukzalige trend.

