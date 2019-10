Haartrends herfst winter 2019 2020. Dit achterovergekamde kapsel is hot!

Zin in een nieuwe haar look? Probeer dit coole en superstijlvolle kapsel. Ideaal voor overdag en ’s avonds. En heel gemakkelijk!

Dit achterover gestylede kapseltje doet het goed bij elke haarlengte, of je nu kort, middenlang of lang haar hebt. Het is superchic, heel eenvoudig en momenteel helemaal in-trend.

We zagen het op de catwalks voor herfst winter 2019 2020 van onder meer Sportmax en Bottega Veneta (toevallig wel één van de meest populaire merken van het moment). Maar ook op de runways voor zomer 2020 zagen we dit kapsel voorkomen. Dus wil je avant-garde zijn dan is deze hair look een stijlvolle – en gemakkelijke – optie.

De fashionista’s tijdens de afgelopen modeweken deden deze kapsels gelijk na, met een eigen, persoonlijke interpretatie natuurlijk. Het kon ook niet uitblijven. Dit kapsel is zo up-to-date en tegelijkertijd zo eenvoudig.

Alles wat je hoeft te doen, is je haar achterkammen met een haarstyling product. Houd je van een wat natte textuur, gebruik dan een gel. Het contrast tussen de ‘wet look’ voorkant en de drogere textuur over de haarlengte geldt in de modewereld gewoonlijk als geraffineerd. Maar je kunt ook een cocktail van haarproducten gebruiken voor een wat drogere textuur (klik hier om meer over ‘haarstylingscocktails‘ te lezen).

Verder heb je keuze tussen geen scheiding, een middenscheiding of een zijscheiding. Op de catwalks zagen we achterovergekamde kapsels zonder scheiding, en dat is dus de ‘trend’ maar omdat wij ons niets van trends aantrekken (toch?) kun je ook experimenteren met een midden- of zijscheiding.

Kortom, bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer dan met jouw nieuwe ‘slicked-back hair look’. Een paar omhoog gekamde wenkbrauwen erbij en je bent super-cool!

TRENDYSTYLE