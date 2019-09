Gouden kapseltip. Een haarcocktail voor mooie krullen. Proberen!

‘Hoe krijg je dat volle volume in die krullen?’ vroeg ik hairstylist Paolo Rossi backstage bij de Fashion Show van Elisabetta Franchi. ‘Het geheim is een cocktail van de juiste haarstylingsproducten,’ was zijn antwoord. ‘Eigenlijk danken alle goede dingen in het leven hun bestaan aan een cocktail. In een goede, langdurige relatie bijvoorbeeld heb je een cocktail van een beetje liefde, een beetje seks en heel veel geduld nodig. Voor deze krullen daarentegen een beetje haarlak, een beetje zoutspray en een beetje mousse.’

Terwijl hairstylist Paolo Rossi een romantisch verhaal over de liefde afsteekt en ondertussen het haar van model Chiara Corridori met de krultang bewerkt, zoek ik op Paolo’s kaptafel de producten van zijn haarstylingscocktail bij elkaar. Het zijn:

haarlak (de beroemde Elnett lak van L’Oréal, een backstage lieveling)

haarstylingsmousse (Shu Uemura Texture Wave Kaze Wave)

zoutspray (Tecni Art Beach Waves Salt Spray van L’Oréal).

‘Breng wat van elk van deze drie producten op je haar aan en föhn het dan droog zodat het niet gaat plakken. Herhaal dit totdat je haar het volume en de textuur heeft die jij prettig vindt.’

In de tussentijd heb ik de cocktail zelf thuis geprobeerd en het resultaat is verrassend. Mijn haar krijgt er die moderne ‘I don’t care’-textuur door die ik zo vaak bij de fashionista’s zie (en bewonder). Niet al te glad en gepolijst maar met volume en een beetje slag.

Voor de modeshow van Elisabetta Franchi gingen de haarstylisten nog een stapje verder.

Nadat het haar met de ‘wondercocktail’ geprept (vakterm voor voorbereiden) was, bewerkten ze het met de krultang. Daarna maakten ze er losse vlechten van die ze aandrukten met de steiltang. Pas op het allerlaatste moment werden de vlechten uitgeborsteld en kwamen er mooie, sensuele krullen tevoorschijn.

‘Thuis proberen!’ is ons advies.

Lees ook Krullenbollen opgelet!