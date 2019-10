Mode accessoires herfst winter 2019 2020. Update je look met trendy panty’s!

Update je mode look met panty’s! Je moet dan natuurlijk wel de goede hebben. Ontdek de kousen trends voor herfst winter 2019 2020 en update je look. Wat je kiest, hangt af van je stijl en mood.

Zin om je mode look een moderne twist te geven? Neem dan even een kijkje bij de panty’s. Panty’s maken deze een enorme rentree (tijdens de afgelopen modeweken zagen we zelfs fashionista’s met panty’s in plaats van blote benen, iets wat we jarenlang – zelfs bij temperaturen rond het nulpunt – niet hadden gezien!). Met de terugkeer van de jaren ’80 en de punk/rock invloeden in de mode was dat ook eigenlijk wel te verwachten. Laten we de panty trends voor herfst winter 2019 2020 eens onder de loep nemen.

Zwarte panty’s (dun en dekkend)

Zwarte panty’s zijn terug, zowel in de dekkende als in de doorzichtige variant. Deze panty’s kun je natuurlijk overal bij dragen.

Modetip: draag ze onder shorts! Ook deze trend uit de jaren ’80 is weer hot.

Zwarte netkousen

Eigenlijk zijn ze nooit weggeweest: zwarte netkousen. Met de punk/rock invloeden in de mode zijn ze actueler dan ooit.

Modetip: draag ze onder een trui-jurk, misschien zelfs met een paar pittige laarsjes zoals op de foto hierboven (zo jaren ’80!)

Wilde fantasieën

Het kon niet uitblijven met alle dierenprints die we de afgelopen seizoenen in de mode hebben gezien: ook de panty’s vertonen luipaard- en andere dierenpatronen! Houd je van wat minder blikvanger-benen, ga dan voor een ton sur ton bloemenpatroon.

Gekleurde panty’s

De gekleurde panty’s haken aan bij de monochrome mode trend voor herfst winter 2019 2020. Bij een gele outfit met gele laarzen of schoenen draag je… gele panty’s.

Lurex kousen

Lurex panty’s met een glittertje zijn bij uitstek geschikt voor de feestdagen. Ook hier geldt weer dat je ze overal bij mag dragen.

Panty’s met een stippeltje

De panty’s met stippeltjes zijn vast en zeker terug te leiden op de bourgeois mode trend (zie ons Mode ABC) die op dit moment de modecollecties in zijn greep houdt. Hoe tuttiger, hoe beter! (Tenzij je ze draagt zoals bij Saint Laurent)

Collants met logo

De logomanie is een beetje aan het overgaan, al blijven sommige modehuizen ermee spelen. Toegegeven, het is een beetje patserig, maar soms is zo’n klein logootje superchic (zie Fendi).

