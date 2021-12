Haartrends 2022. Een nieuwe DIY hair look zonder kapper. Dit kun je zelf!

Kappers dicht maar een onbedwingbare zin in een nieuwe hair look? Ga aan de slag met je voorste lokken volgens de allernieuwste haartrends voor 2022.

Haartrends 2022. Een nieuwe DIY hair look zonder kapper. Foto: Charlotte Mesman

Wéér moeten we de kappers missen, en dat nog wel rond de Feesten. Voeg daar een vreemd psychologisch verschijnsel aan toe: hoe meer iets niet kan of mag, des te meer je het wilt. Dat verklaart meteen hoe het kan gebeuren dat je juist in deze dagen wordt overvallen door een onbedwingbare zin om jezelf een hip kapsel volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 te laten aanmeten. Helaas! Tenzij je er zelf de schaar in zet…

Haartrends 2022. Een nieuwe DIY hair look zonder kapper. Foto: Charlotte Mesman

Daar hebben we wel een kapsel ideetjes voor waarmee je relatief weinig schade kunt aanbrengen. Ten eerste: zet de schaar in je voorste lokken. Niet om er een pony van te knippen maar om ze net iets korter te maken dan de rest van je haarlengte waardoor je meer beweging rond je gezicht krijgt. Met een paar kleine knipjes kun je best grote veranderingen in je look aanbrengen, zeker als je van haar op één lengte komt.

Haartrends 2022. Een nieuwe DIY hair look zonder kapper. Foto: Charlotte Mesman

Waag je het erop, knip je haar dan droog zodat je direct kunt zien hoe het zich aanpast aan je interventie. Knip de voorste lokken niet direct op een bepaalde lengte af maar doe het beetje bij beetje zodat je steeds het resultaat kunt bekijken. Doordat de lokken minder lang zijn, zullen ze ook minder zwaar zijn waardoor je spontaan meer movement krijgt.

Haarkleurtrends winter 2021 2022. Face framing. Model: Josefine Lynderup. Foto: Charlotte Mesman

Nu je toch op de DIY toer bent, kun je – voordat je gaat knippen! – je voorste lokken ook een beetje oplichten met een haarverfje uit de supermarkt. Deze kleurtechniek heet ‘face framing‘ en is een top trend voor 2022 die heel flatterend is: een paar hoogblonde lokken geven je gezicht licht. Ook hier kan er niet veel fout gaan. Haal de verf met een kam door de voorste lokken en houd de haarkleur in de gaten. Was de verf desnoods, als je niet zeker van je zaak bent, wat eerder uit.

Haartrends 2022. Een nieuwe DIY hair look zonder kapper. Foto: Charlotte Mesman

Je kunt er ook voor kiezen om alleen je haarpunten op te lichten. Ook dit kan een heel mooi effect geven en is heel gemakkelijk zelf te doen.

Met deze voorzichtige DIY operaties kun je het nieuwe jaar uiteindelijk toch nog met een nieuwe hair look volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2022 (laagjes, face framing, dip dying) tegemoet zien!

Alvast de beste wensen!

TRENDYSTYLE