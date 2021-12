Make-up trends 2022. Iedereen kan zilver en goud à la Versace hebben

Een belangrijkste make-up trends voor winter 2022 is volgens MAC: metallics. Met deze make-up trend creëer je duur uitziende glam looks. Ideaal voor de Feesten. Dit moet je weten.

Make-up trends winter 2022. Rich by Marieke Thibault MAC Cosmetics EMEA

MAC Cosmetics praat ons bij over de make-up trends voor winter 2021 2022. In totaal zijn er vier hoofdtrends en ze zijn stuk voor stuk spectaculair. Zo gaan we ons op een heel nieuwe manier opmaken met de kleur rood (‘Red‘). En verder gaan we avant-gardistische effecten creëren met kleuren tegen een zwarte ondergrond (‘Bold‘). Maar de duurste glam make-up trend voor winter 2021 2022 is ‘Rich‘. Think zilver en goud!

Make-up trends winter 2022. Rich by Baltasar González Pinel MAC Cosmetics EMEA

Hoe doe je dat? De make-up artiesten Liv Apelland, Anton Zimin en Baltasar González Pinel (stuk voor stuk zwaargewichten in de make-up wereld) van MAC Cosmetics leggen het ons uit:

Disco vibes

‘De inspiratie van metaalachtige kleuren en texturen in de make-up komt uit de jaren ’80 en ’90, een tijd die we associëren met alles wat met disco te maken heeft,’ begint Anton Zimin, die zelf een fervente fan van het discotijdperk is. Dit seizoen gaan we ons opmaken met goud en zilver maar ook met kleuren met luxueuze metaalachtige disco vibes.

We laten ons voor winter 2022 dus weer inspireren door de jaren ’80, de jaren ’90, vooral door de glamour looks van toen. ‘Naarmate de jaren ’90 naderden,’ legt Anton uit, ‘werden metallics steeds meer een cult. Ze werden geassocieerd met succes, luxe, juwelen en Versace. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de jaren ’90 Versace stijl. Die mood komt ook terug in het kleurenpalet Art Library It’s Designer van MAC. Als je je bijvoorbeeld opmaakt met enkel de goudkleur die je in dat palet vindt, dan ben je meteen ‘een Versace’. Iconische outfits, supermodels en minimalistische make-up in goudkleurige kleuren. Dat is voor iedereen en voor elke gelegenheid.‘

Make-up trends winter 2022. Rich by Marieke Thibault MAC Cosmetics EMEA

‘We kennen allemaal de hedendaagse make-up technieken als strobing, highlighting, het heel subtiel opmaken van de huid met poeder of crèmeachtige texturen, het accentueren van de lippen en het contouren van de wangen of jukbeenderen in een avant-gardistische of natuurlijke manier. Daar sluit deze Rich trend goed bij aan.’

Make-up tips van Anton Zimin. Gebruik een gezichtscrème met een gouden ondertoon zoals Strobe Cream (in goud) als primer voor je make-up of mix deze crème met een concealer of foundation. Zo leg je direct een schitterend goudachtige gloedje over je huid.

Gouden huidjes

‘Heel belangrijk is ook om te weten,’ vult Baltasar González aan, ‘dat gouden tinten, ook al zou je dat niet denken, op zich al in onze huid aanwezig zijn. Alle geelnuances vormen een belangrijke basis in onze huidskleur, hoe licht of donker die ook is. Het kleurengamma loopt uiteen van champagne tot puur goud tot geelgoud, oranjekoper, roodblond tot diep perzikbrons superdonker goud. Je hebt dus een heel gamma aan goudachtige kleuren in onze huid. En wat te denken van metalen als zilver en platina,van die metalen die compleet het tegenovergestelde van goud zijn? Ook die zijn in je gezicht aanwezig! Ze zijn te vinden in het wit van je ogen maar ze komen ook van het licht van buitenaf. Deze trends vieren het licht dat op je lichaam valt maar dan wel op een heel bijzondere manier. Op een luxueuze, bijna barokke manier zoals Anton al uitlegde, maar ook in op een supernatuurlijke manier.’

Make-up tip van Anton Zimin. Maak je ogen op met een vloeibare metallic oogschaduw (bijvoorbeeld Dazzleshadow Liquid in ‘Stars In My Eyes’). Je kunt deze oogschaduw op je hele ooglid aanbrenge maar je kunt ‘m ook gebruiken als eyeliner of simpelweg voor een metallic detail.

Make-up trends winter 2022. Rich by Marieke Thibault MAC Cosmetics EMEA

Lippen highlighten

‘Je kunt de metallics ook voor je lippen gebruiken,’ vult Liv Apelland aan. ‘Momenteel is het een enorme trend om je lippen te highlighten. Dat kun je zowel op een zachte en organische manier maar ook op een avant-gardistische manier doen. Metallics passen mooi in dit plaatje.’

‘Lipliner is heel jaren 2000′, legt Anton uit. ‘Toen gebruikten we highlights vooral om onze lippen meer volume te geven, om ze groter en sensueler te maken. Nu gaan we er op een meer avant-gardistische manier mee om, bijvoorbeeld door wat Prep + Prime Fix+ (een verfrissende huidspray) en pigmenten met elkaar te mixen zodat je een meer fashion style mond krijgt.’

Make-up trends winter 2022. Rich by Marieke Thibault MAC Cosmetics EMEA

‘Verder zijn de metallics natuurlijk ook ontzettend decoratief,’ zegt Baltasar González. ‘Je kunt er specifieke volumes in bepaalde zones van je gezicht mee creëren, bijvoorbeeld net boven je Cupidoboog en op het midden van je lippen. De schitterende make-up look die Marieke Thibaut ontwierp, laat ook zien hoe gemakkelijk het is om ook thuis met deze metallics te werken. Je kunt je ogen bijvoorbeeld heel gemakkelijk, met één simpele beweging, met goud opmaken. Je hoeft geen ooglidvouw te creëren en je hoeft geen eyeliner te gebruiken. Maar wel héél véél mascara . Mascara is namelijk bepalend voor de vorm van je ogen. Metallics kunnen de vorm van je ogen afvlakken, daarom wordt mascara hier opeens zo belangrijk wordt. Het het geeft je ogen diepte. Eén van mijn favorieten is Magic Extension want die bevat vezels en je kunt laag over laag aanbrengen om je wimpers in zekere zin op te bouwen en ze die iconische look mee te geven waarbij de wimperhaartjes bij de haarwortels dik zijn en lichtjes aangezet bij de uiteinden.’

Goud en zilver bieden een brede range van mogelijkheden, van draagbaar tot avant-garde waarin metallics bijna juwelen in het gezicht worden. Het is een interessante trend waar iedereen mee kan spelen omdat de metallics natuurlijke kleuren in onze huid accentueren.

Dus haal je goud- en zilverkleurige make-up er maar bij en experimenteer met de nieuwe make-up trends en technieken zoals op de foto’s en door de visagisten van MAC uitgelegd.

