Feesten zonder kater. 10 Tips die je moet kennen

Geen kerstdiner zonder wijn, geen feest zonder champagne… In de donkere decembermaand wordt er, zoals altijd, vrolijk op los geproost. Het komt de stemming ten goede. Maar de dag erna moet je er vaak voor boeten met een knallende hoofdpijn, een afschuwelijk misselijk gevoel, draaierigheid en maar weinig energie. Kortom, met een klassieke, maar o zo beroerde kater.

Als je je niet kunt (en wilt) onttrekken aan de vrolijke festiviteiten in deze laatste maand van het jaar (we kunnen ons er iets bij voorstellen!), kun je misschien wel proberen om de schade (op korte termijn) te beperken. Hier zijn enkele tips die je kunnen helpen om die beroerde kater buiten de deur te houden.

1. Laat je niet aansporen door anderen om meer te drinken

Houd je eigen ritme aan. Als iemand constant je glas bij schenkt, wees dan niet bang om hem of haar te vragen dat niet te doen. Er zijn mensen die het leuk vinden om anderen een beetje te diep in het glaasje te laten kijken. Leen je niet voor dit soort spelletjes.

2. Beter alcoholische dranken met een lichte kleur

Neem deze tip met een korrel zout. We weten niet of het waar is of niet, maar er wordt wel gezegd dat je beter alcoholische dranken kunt drinken die licht van kleur zijn, zeker als je een kater wilt voorkomen. Het schijnt dat alcoholische dranken met een donkere kleur een stof bevatten die het effect van de ‘hangover’ versterken. Zou het waar zijn? We weten het niet, maar het is het proberen waard… :-)

3. Deze tip berust in ieder geval wel op waarheid: mix niet!

Als je met een bepaald alcoholisch drankje begint, stap dan, als het even kan, niet over op een andere type, hoe gezellig het soms ook kan zijn. Begin je met rode wijn, houd het dan op rode wijn. Begin je met champagne, houd het daar dan bij… Wie mixt, stevent recht op een kater af. Wil je toch mixen, ga dan van minder sterk naar sterker, en niet andersom (bier na wijn, geeft venijn… Weet je het nog?)

4. Drink langzaam

Sla je drankje niet in één keer achterover, maar geniet er met kleine teugjes van. Als je langzaam drinkt, heeft je lichaam meer tijd om de alcohol af te breken. Bovendien drink je minder als je je ritme laag houdt. Les nooit je dorst met een alcoholisch drankje (de neiging om het achterover te slaan, is groter als je dorst hebt), maar vraag eerst om een glas water of sap. Een ander trucje om minder snel en minder te drinken, is: houd je glas niet de hele tijd in je hand. Vooral tijdens borrels kan dat funest zijn. Voor je het weet, is je glas leeg. Zet het daarom na elk slokje weg. Het helpt echt!

5. Drink niet op een lege maag

Probeer altijd eerst iets te eten. Wat brood, een paar borrelhapjes, een stukje kaas of een bitterbal. Vooral vette hapjes – ook al zijn ze niet goed voor de lijn – helpen je lichaam om de alcohol te verwerken.

6. Drink veel water

Alcohol is vochtafdrijvend (net zoals koffie). Als je een kater hebt, schreeuwt je lichaam eigenlijk om vocht. Drink daarom veel water (en ga vaak naar het toilet) om de afvoer van gifstoffen te bevorderen. Water, water en nog eens water (de avond zelf en de dag daarna) is een van de beste middelen tegen, of in geval van een kater (vruchtensap mag ook – iets met een smaakje drinkt wel zo gemakkelijk).

7. Slaap je roes uit

De beste manier om een kater te boven te komen, is slapen. Gun je lichaam alle rust om bij te komen.

8. Aspirine, alka-seltzer en vitaminecomplexen

Verwacht geen wonderen van een aspirine of een alka-seltzertablet. Ook vitaminepillen zullen je niet één, twee, drie over je kater heen helpen. Maar toch kunnen deze middelen enige verlichting verschaffen, zeker in combinatie met de nodige rust en veel water.

9. Alcohol tegen een kater?

Geloof jij het? Wij niet. Laat je niets wijsmaken en bestrijd je kater niet met een glaasje champagne bij het ontbijt, want het zal er echt niet beter op worden! Je voelt je misschien even weer goed, maar daarna gaat het weer onvermijdelijk mis. Voorkom deze spiraal!

10. Geen koffie

Het bekende kopje koffie na een nachtje doorzakken… Vooral in films schijnt het hét middel tegen een flinke kater te zijn. Misschien krijg je er enige energie door, maar je zult er verder weinig baat bij hebben want koffie is, net zoals alcohol, vochtafdrijvend. Laat die koffie dus maar even zitten. Tenzij je er ongelooflijk veel zin in hebt… Maar zorg dan wel dat je ook voldoende water drinkt.

