Beauty & welzijn. Waarom je volkorenrijst zou moeten eten

Volkorenrijst

Pasta en rijst zijn de afgelopen jaren een beetje in het verdomhoekje geraakt. We laten deze voedingsmiddelen links liggen om gezondheidsredenen of we eten er minder van omdat we er dik van zouden worden. Hoe minder koolhydraten, hoe slanker, lijkt het motto te zijn.

Maar misschien is de beslissing om een voedingsgroep als koolhydraten in z’n geheel uit te sluiten een beetje al te drastisch. Ons lichaam heeft toch echt koolhydraten (lees: energie) nodig om normaal te kunnen functioneren. Bovendien hoef je niet per se drastisch in je keuzes te zijn want onder koolhydraten vallen ook gezonde voedingsmiddelen. Het is zonde om die zomaar onder het tapijt te vegen. Kortom, je eetgewoontes aanpassen is prima, maar ze volkomen omgooien en hele groepen uitsluiten is niet noodzakelijk, en misschien niet eens verstandig.

Met rijst bijvoorbeeld kun je verschillende kanten op. Zet je witte rijst op tafel dan doe je jezelf tekort. Rijst is van nature niet wit. Witte rijst is rijst die ontdaan is van al die dingen die nu juist voedzaam en gezond zijn. Witte rijst is hoofdzakelijk een bron van koolhydraten die een verhoging van de bloedsuikerspiegel veroorzaken, waardoor insuline in het bloed vrijkomt (als reactie op de stijging van de bloedsuikerspiegel), en die uiteindelijk grotendeels worden opgeslagen in de vorm van… vet. En dat willen we niet.

Volkorenrijst (maar dit geldt ook voor meerdere volkorenpasta’s) hebben een ander effect op ons lichaam. Volkoren staat voor ‘heel’ of ‘integraal’. Volkorenrijst, ook wel bruine rijst genoemd, is dus rijst zoals moeder natuur die op de wereld heeft gezet, zonder dat het vliesje om de korrel is verwijderd. Volkorenrijst is rijk aan vezels, vitaminen en mineralen (die voedingsstoffen zitten nu juist met name in dat vliesje) en heeft een lage GI (glycemische-index) waardoor de bloedsuikerspiegel niet plotseling stijgt en dit voedingsmiddel in mindere mate dan witte rijst als vet wordt opgeslagen.

Volkorenrijst is ook een optimale bron van antioxidanten (met name bepaalde soorten) en bevat een aanzienlijke hoeveelheid vezels die de stoelgang bevorderen. Vergeleken met witte rijst vermindert zilvervliesrijst de opname van calorieën, sterker nog: het zou het verbruik ervan bevorderen.

De lage GI-waarde, die bovendien een weldadige invloed op de darmflora heeft, maakt bruine rijst ook een geschikt, en zelfs een belangrijk, voedingsmiddel voor mensen met diabetes.

Tot slot, en dat is onze persoonlijke mening, is volkorenrijst met zijn intense, ietwat wilde smaak gewoon veel lekkerder dan witte rijst. Serveer deze rijst eens op z’n Italiaans met een scheutje rauwe olijfolie en wat (vers) gemalen Parmezaanse kaas. Heerlijk, toch?

