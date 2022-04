Shag, French bob of gewoon: halflang kapsel met pony?

Halflange kapsels met pony. Foto Charlotte Mesman

Dankzij de invloeden in de mode en beauty trends van Y2K (de jaren 2000) zijn gelaagde kapsels weer terug in ons leven. Kort na de lockdowns gingen we er enorm enthousiast mee aan de slag. Toen de kapsalons weer opengingen, was het één en al shags en wolf cuts (dat laatste kapsel is het wilde zusje van de shag) geblazen, althans als je op de kappers en hair stylisten mocht afgaan. Om het nog maar niet te hebben over het haarmatje. De mullet was het summum!

Halflange kapsels met pony

Inmiddels is het enthousiasme rond al deze vrij extreme hair cuts alweer een beetje geluwd. Tijdens de modeweken zagen we dat de fashionista’s en modellen uiteindelijk toch de voorkeur geven aan wat rustigere haarsnitten met niet al teveel lengteverschillen. Op één lengte geknipte bobjes staan nog steeds met stip op nummer 1. Dat neemt niet weg dat er ook wel kapsels met enige beweging te bespeuren vallen.

Voor een snelle update laat je je haar aan weerszijden van je hoofd lichtjes gelaagd knippen zodat het van voren wat korter en naar achteren toe wat langer is. Dit oogt fris, vlot en vrouwelijk, en is geschikt voor zowel krullend als steil haar.

Wil je helemaal hip doen dan combineer je zo’n coupeje met een pony. Die kan recht zijn (dat is vooral mooi als je steil haar hebt) maar ook gelaagd, piekerig of zelfs krullend.

De mogelijkheden zijn legio. Wat je kiest, zal ook van je vorm gezicht afhangen. Maar soms mag je daar best eens tegenin gaan. Een beetje lef in de haarmode kan geen kwaad. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Niks extreems, maar wel trendy!

