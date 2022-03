Deze haartrends vragen maar weinig onderhoud

We kunnen er niet omheen. Als het op kapseltrends aankomt, en dat geldt ook voor de haartrends voor 2022, dan is er maar één prioriteit: een scherp geknipt model in je haar. Daar zit tegenwoordig veel variatie in. Vooral laagjeskapsels zoals shags en bob kapsels met luchtige, goed doordachte structuren en fraaie statement pony’s zijn steeds meer en vogue.

Maar aan zulke uitgesproken hair cuts kleeft ook een nadeel. Ze zijn high maintenance en schreeuwen na een paar maanden gewoonweg om een kappersbezoek. Laat je daarentegen een goed, maar eenvoudig model in je haar knippen, dan kun gerust wat langer met je coupe rondlopen zonder dat het direct dramatisch onverzorgd en ‘outgrown’ gaat uitzien.

#1 Bobkapsels op één lengte

3x Inspirerende haartrends voor 2022. Ken je ze? Foto Charlotte Mesman

Misschien verklaart dit meteen ook het aanhoudende succes van de rechte bob. Dit kapsel is en blijft gewoonweg het populairst. Vorig jaar hebben we allerlei soorten bobkapsels voorbij zien komen – van airy bobs tot French bobs, van tucked bobs tot gelaagde bobs – maar uiteindelijk zegeviert het bobkapsel op één lengte.

Qua lengtes kun je alle kanten op. Een schouderlange bob (lob) kan heel chic zijn maar heb je zin in een nieuwe look dan kun je ook voor een frisse bob op kaaklengte kiezen. Deze lengte is vooral heel geschikt voor het voorjaar als je zin hebt in een nieuwe look. Tegen de tijd dat het zomer is, zijn je lokken al weer lang en kan de zwoele zomerwind er weer mee spelen.

#2 DIY kappershoofden

3x Inspirerende haartrends voor 2022. Ken je ze? Foto Charlotte Mesman

Een andere haartrend voor 2022 is een geraffineerde haarstyling. In dit geval hoef je het niet van een scherp geknipt model in je haar te hebben, maar gooi je alles op de hair styling. Haal je krultang en steiltang maar weer tevoorschijn. Dit jaar gaan we niet voor halfbakken waves maar voor echte krullen (think Emily in Paris) of supersteil haar (liquid hair). Niet handig met deze tools: ga voor een wet look kapsel. Daarmee kan het niet fout

#3 Haaraccessoires

Haartrends winter 2021 2022. Simpele en betaalbare haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

Ben je niet handig in het stylen van je haar, dan reiken de haartrends voor 2022 een helpende hand toe in de vorm van haaraccessoires. Haarbanden, zijden sjaaltjes, sierspelden maar ook grote fluwelen of satijnen strikken in Chanel-stijl doen een heleboel voor je (nieuwe) hair look. En anders kun je altijd nog een stoere cowboyhoed of een romantische strohoed op je hoofd planten. Ook daar ben je helemaal up-to-date 2022 mee.

