De schoenentrends voor 2022 zijn in het teken van pumps. Maar ook als je van platte schoenen houdt, kom je dit seizoen aan je trekken. Let op: chunky wordt flatform.

Pumps zijn hot maar houd ook deze platte (platform) schoenen in de gaten. Photo courtesy of Sportmax

Bekijk de streetstyle foto’s van de modeweken of de rode loper foto’s van de Oscars en je zult aan bijna iedere vrouwelijk voet wel een pump of slingback met hak ontdekken. Hooggehakte schoenen maken een enorme opleving door en je draagt ze letterlijk overal bij: onder geklede outfits maar zeer zeker ook onder spijkerbroeken en leggings.

Het meest geliefde model heeft een puntige neus hetgeen het comfortgehalte van de hooggehakte schoenen voor lente zomer 2022 niet bepaald ten goede komt. Natuurlijk is het een superlook, en wij hebben ons er ook al aan gewaagd (hetgeen ondergetekende drie grote en pijnlijk blaren op de tenen heeft opgeleverd), maar voor wat meer comfortabele schoenen valt ook heel wat te zeggen.

Overigens hoef je daarmee echt geen concessies op het fashiongehalte van je look te doen. Je hoeft zelfs niet in te leveren op die extra centimeters die je langer doen lijken! De mode voor 2022 heeft ook als het op platte schoenen aankomt, heel wat in zijn mars.

Sneakers

Sneakers zijn inmiddels een klassieker. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat je ze overal onder mag dragen, ook onder een rok of jurk. Blijf dat gerust doen. Denk ook niet dat ze uit de mode zijn. Op de catwalks – ook voor herfst winter 2022 2023 – zagen we ze, ook bij de grootste modehuizen, voorbijkomen.

Mocassins

Een toptrend voor lente zomer 2022 zijn de mocassins. Je kunt ze chunky dragen, zoals die van vorig jaar, of in een vrouwelijke en verfijnde uitvoering. Deze variant is superchic!

Ballerina’s

Modecollectie Miu Miu herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Met de Y2K invloeden – dat is de opleving van de mode uit de vroege jaren 2000 – zijn ook ballerina’s weer in beeld. Het Italiaanse modehuis Miu Miu koos deze comfortabele platte schoentjes als leidraad in haar wintercollectie voor 2022 2023. Ze werden geshowd met hoge wollen kousen. Nu al mee experimenteren!

Fugly shoes

Een trend die ons al een tijdje achtervolgt, is die van de fugly shoes. F*cking ugly shoes. Oerlelijke maar o zo grappige sandalen en slippers. Bekijk op internet de Balenciaga x Crocs collectie voor zomer 2022 maar eens. Je weet niet wat je ziet! Maar cool zijn ze wel :-)

Chunky wordt flatform

In de tussentijd gaan we een beetje afscheid nemen van die chunky ‘Frankenstein’ enkel boots van de afgelopen jaren, maar we krijgen er wel ander comfort plus welkome ‘platte’ centimeters voor terug in de vorm van de zogenaamde ‘flatforms’: platte sandalen, schoenen, boots of sneakers met een al dan niet superhoge platform zool, dus zonder hak. Ga je toch nog hoog en droog, trendy én comfortabel door het leven.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE