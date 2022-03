Niet alleen het bikerjack is terug in de mode, ook het spijkerjack valt onder de comeback trends van 2022. Je kunt er verschillende kanten mee op.

Zo geef je je spijkerjack een DIY update mee. Photo courtesy of Dsquared2

Denk niet dat het het komende seizoen allemaal draait om tailored blazers, keurige broekpakken en ladylike skirt suits. Of dat je per se aan die ‘jaren ’90 sexy’ stijl met cut-out designs en doorzichtige jurken moet. De mode voor 2022 kent ook een stoere kant. Die van de bikerjacks maar ook het spijkerjack.

Spijkerjacks zijn natuurlijk nooit uit beeld geweest maar dit jaar winnen ze toch wat meer terrein dan de afgelopen seizoenen. Het leuke is dat je er verschillende kanten mee op kunt.

Stoere (oversized) jaren ‘80/90 versie

Voor een stoere en nonchalante look ga je voor een oversized spijkerjack, als je wilt zelfs met een vintage look en scheuren en/of gaten. Het Italiaanse modehuis Dsquared2 leefde zich helemaal uit op dit thema. Op de catwalks showden spijkerjacks maar ook spijkerbroeken die zo ongeveer van rafels aan elkaar hingen.

Mocht deze look je wel aanspreken, dan kun je zelf thuis met een oud exemplaar, desnoods van manlief, aan de slag gaan. Was het kledingstuk in warm water met bleekmiddel voor de vintage wash en ga het dan met de schaar of een stanleymes te lijf. Voor een extra versleten look rond de scheuren kun je het spijkergoed met schuurpapier of puimsteen bewerken.

Een ander type spijkerjack dat je ook zelf thuis kunt freubelen, is het jack met verfspatten. Ook dit zagen we tijdens de modeweken weer voorbijkomen.

Zo geef je je spijkerjack een DIY update mee. Foto Charlotte Mesman

Oversized spijkerjacks, al dan niet met vintage of verflooks, laten zich gemakkelijk dragen. Je kunt gaan voor een total denim look maar je kunt deze jacks net zo goed op een plooirok of over een slipjurk dragen.

Het cropped spijkerjackje

Een andere stijl is het kleine spijkerjasje in cropped versie, dat is geïnspireerd door de modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2022 die inmiddels al ‘cult’ is. Op die catwalk zagen we cropped blazers voorbijkomen die niet of nauwelijks het middenrif halen. In de collecties van grote modeketens is dit idee (ook) toegepast op spijkerjacks zodat je kleine cropped jacks krijgt.

De modecollectie van lente zomer 2022 van Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Ook met dit idee kun je thuis gemakkelijk aan de slag. Haal een oud exemplaar tevoorschijn dat je als zodanig niet meer draagt, trek het aan, bepaal de lengte en zet de schaar erin. Als je geen vaste hand hebt, is het wel aan te raden om van tevoren even met een meetlint en kleermakerskrijt het traject uit te stippelen.

Het cropped jack laat zich, net zoals het oversized spijkerjack, gemakkelijk combineren. Voor een Miu Miu look draag je het met een minuscuul spijkerrokje.

