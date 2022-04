Dit kunnen we van de modelooks bij de Oscars opsteken

Broekpak van Sportmax herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Sportmax

De afgelopen dagen stonden de media bol van de rode loper foto’s van de Oscars. Het was de triomf van de avondjurken, en dat kan ook niet anders want nog altijd is er een strikte dress code die (helaas) niet veel ruimte voor creativiteit laat.

Op de rode loper zagen we een niet afhoudende stroom van pompeuze avondjurken, vaak met sleepje, of bijna sluier. De kleuren waren vrij conservatief: zwart, rood, maar – en dit is interessant – ook roze en fuchsia. Dit is een teken aan de wand. Roze is een top modekleur voor 2022. Dragen dus!

Anya Taylor-Joy in Dior bij de Vanity Fair Oscar party. Photo courtesy of Dior

De mooiste roze look die we voorbijzagen komen, is volgens ons die van Zoë Kravitz. De Amerikaanse actrice, dochter van Lisa Bonet en Lenny Kravitz, presenteerde zich in een beeldige bleekroze avondjurk van Saint Laurent. De lange strapless jurk werd op het decolleté bijeengehouden door een sierlijke strik. Nog opvallender waren haar kapsel en make-up die duidelijk geïnspireerd waren door Audrey Hepburn in de film ‘Sabrina’. Het haar van de actrice was strak naar achteren gebracht maar de korte pony was helemaal Audrey. Hetzelfde geldt voor de make-up: de ogen waren opgemaakt met een langgerekte eyeliner.

Terug naar de modetrends. Een andere trend die in het oog sprong, is de witte blouse. Uma Thurman droeg ‘m hooggesloten en streng in een chic glansmateriaal met daaronder een superchique, lange zwart kokerrok. Hiermee brak ze met de regel van de avondjurken op de rode loper, iets wat Sharon Stone in het verleden al eens heeft gedaan.

Broekpak van Sportmax herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Nog een stap verder ging Zendaya. Zij paste hetzelfde principe toe en droeg een witte blouse van Valentino op een zilverkleurige zeemeerminrok met sleep. Witte blouses zijn een trend en op de catwalk van 2022 van Valentino zagen meerdere exemplaren voorbijkomen, maar het bijzondere aan Zendaya’s blouse was dat die het middenrif bloot liet. Hiermee stuiten we op een andere modetrend voor lente zomer 2022: alles wat cropped is, is in!

Nog interessanter dan de rode loper looks zijn de after party looks waar de actrices (en acteurs) meer ruimte hebben om zich uit te leven met creatieve outfits. Zo presenteerde Lily Collins, bekend van de Netflix-serie ‘Emily in Paris’, zich in een knaloranje broekpak, waarmee de actrice – voor zover we dat nodig hebben – in één keer drie modetrends voor 2022 bevestigt: 1. broekpakken zijn nog steeds in, net zoals 2. monochrome looks en 3. felle kleuren.

Broekpak van Sportmax herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Sportmax

Het was wederom Zendaya die die modetrend uitvergrootte: ook zij presenteerde zich in een ultra-tailored zwart broekpak dat ze droeg met een felgekleurde fuchsia blouse met grote punters en een zwart leren dasje. Het broekpak is afkomstig uit de nieuwe wintercollectie (2022 2023) van Sportmax. Het zou wel eens kunnen dat we in de loop van het seizoen van oversized naar meer gestroomlijnde vormen gaan.

