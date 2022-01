De roklengtes voor 2022? Van microscopisch klein tot maxi

Nooit tevoren zagen we wispelturige roklengtes als voor lente zomer 2022. Je zou bijna geloven dat de roklengtes echt iets over de economie zeggen.

Modetrends lente zomer 2022. Rokken. Photos courtesy of Miu Miu, Alberta Ferretti, Dsquared2, Fendi, Etro

In alle jaren dat ik me met de mode bezighoud, heb ik nooit zo’n wispelturig beeld in de roklengtes gezien. Voor lente zomer 2022 is de range van roklengtes enorm wijd: van microscopisch kleine gevalletjes tot maxi rokken waarmee je bij wijze van spreken de vloer kunt aanvegen.

De theorie is dat mini op economische goede en optimistische tijden duidt en dat maxi in economisch slechte en donkere tijden wordt gedragen. In dat opzicht zou deze roklengte theorie, als je ‘m loslaat op de mode in 2022, zeker kloppen want een wispelturiger (en onzekerder) beeld – zowel qua rokken als maatschappelijke situatie – is nauwelijks voor te stellen.

Maar laten we optimistisch blijven en gewoon op al die heerlijke roklengtes focussen. We lopen je erdoor heen.

Modetrends lente zomer 2022. Rokken. Photos courtesy of Fendace

De nieuwigheid voor lente zomer 2022 is absoluut de microrok met de ‘strookjes stof’ van Miu Miu, net iets breder dan een ceintuur, aan kop. Deze microrokjes (zie ook Fendace, een collectie van Fendi en Versace samen) hebben een schaamteloos lage taille en bedekken nauwelijks je liezen. De lage taille gaan we dit seizoen overigens ook bij broeken terugzien.

De comeback van de jaren ’60 minirok. Photo courtesy of Dior

Gelukkig zijn er ook legio minirokjes met hoge taille. Dit model laat zich veel gemakkelijker dragen. Het komende seizoen combineren we het graag met een kort jasje in dezelfde stijl. Een nieuw soort tailleur ziet het licht! Supercool voor twintigers en dertigers voor op de werkvloer (als we die weer opmogen). We zagen dit soort skirt suits op vele catwalks, onder meer bij Dior en Alberta Ferretti.

Een stijl an sich vormen de korte plooirokjes in preppy stijl. We dragen ze zowel met hoge als lage taille. Je combineert ze met varsity jacks en hoodies.

Modetrends lente zomer 2022. Rokken. Photos courtesy of Max Mara Resort 2022

Rokken tot op de knie met een retro twist komen ook weer in beeld. Deze rokken waaieren vaak wijd uit. Ze zijn vrouwelijk en comfortabel. Supermooi zowel met een bijpassend jasje als ook met een grote trui.

Modetrends lente zomer 2022. Rokken. Photos courtesy of Michael Kors

Als er een roklengte die chic is, dan is dat de kuitlange (midaxi) rok. Ook deze kent dit seizoen weer enorm veel varianten: van de plooirokken tot kokerrokken. Huid showen is een maxitrend voor deze zomer, en de modehuizen zijn op dit punt behoorlijk consequent en volhardend, dus ook deze klassiekers draag je met crop top of beha in zicht (maar het hoeft natuurlijk niet).

Liefhebbers van de boho en hippie stijl kunnen hun hart ophalen aan lange zwierige rokken die je met een gehaakte top draagt. Verder zijn er legio lange avondjurken, cut-out of in pailletten, voor zwoele zomeravonden.

Keus te over, zouden we zo zeggen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE