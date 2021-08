Haartrends 2021. Raken beach waves uit de mode? Welke kapsels zijn dan wél cool?

Over een jaar of twee zijn beach wave kapsels wellicht niet meer zo cool, voorspellen toonaangevende hair stylisten. Hoe zien de allernieuwste kapseltrends er dan wel uit?

Haartrends 2021. Raken beach waves kapsels uit de mode? Foto: Charlotte Mesman

Het is moeilijk voor te stellen: volgens toonaangevende hair stylisten is het einde van de beach waves in zicht. Over een paar jaar zouden ze niet meer tot de hotste kapseltrends behoren. Maar hoe zien de allernieuwste haartrends voor de komende tijd er dan wel uit?

Allereerst een geruststelling voor de fans van (beach) waves: tijdens de Fashion Weeks zagen we ze nog volop dragen. Sterker nog, het modepubliek is dol op lang wavy hair. Bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor zomer 2022 zagen we volop lange manen met softe krullen voorbijkomen. Ons advies? Ga ervoor!

Klassiek lang haar met gecontroleerde slag of krullen zullen volgens ons (maar wij zijn wij?) nooit uit de mode raken. Lang haar is een evergreen en waves zijn het summum van vrouwelijkheid.

Wel geloven we dat we de komende jaren een tendens richting een natuurlijkere hair styling kunnen gaan zien. We gaan naar kapsels met een – zoals de Amerikanen dat wel zeggen – ‘effortless’ uitstraling. Het zijn geen slordige of wilde out of bed kapsels maar de sporen van de krultang of steiltang zijn net wat minder zichtbaar.

Caroline de Maigret: soms voelt het als een octopus op mijn hoofd. Foto: Charlotte Mesman

Dit soort kapsels worden in de wandelgangen wel ‘French Girl hair’ of kapsels ‘à la Parisienne’ genoemd. Een schoolvoorbeeld van de Parisienne (Parisian) look is Caroline de Maigret (1975) die er, samen met drie andere Parisiennes een boek aan wijdde.

Toegegeven, Caroline wil nog wel eens overdrijven. ‘Soms voelt het als een octopus op mijn hoofd,’ zou ze eens gezegd hebben. De haartrends voor de komende tijd liggen, volgens ons (maar nogmaals: wie zijn wij?) ergens tussen de gecontroleerde waves en de octopusslierten van Caroline.

De allernieuwste korte kapsels voor winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

Samengevat komt dat neer op lang haar maar ook halflange kapsels met een natuurlijke beweging. Geen kappershoofden maar ook geen ongekamde looks, maar gewoon mooi, glanzend en gezond haar dat we een trendy twist kunnen meegeven met details als een korte pony of curtain bangs.

Haartrends 2021 – Foto Charlotte Mesman

