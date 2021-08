Streetstyle mode 2021. 3x Stijltrucs voor een snelle mode update. Foto: Charlotte Mesman

De modetrends voor zomer 2021 blijven ons bezighouden. Elke keer is er wel weer iets nieuws, al gaat het maar om een detail. Dat blauwwitte overhemden – blouses met een mannelijke snit voor haar – in de mode zijn, weet je natuurlijk allang, maar dat we ze ook nog op een speciale manier dragen, leert ons de streetstyle mode.

De fashionista’s zijn enorm vindingrijk als het om modefoefjes of trucjes gaat. Er staat dan ook heel wat voor ze op het spel. Een gemiste foto is een gemiste publicatie. Om de aandacht te blijven trekken, moeten ze elke keer weer met iets nieuws komen. In die context plaatsen we de modetrucjes op deze pagina.

Streetstyle mode zomer 2021. Ken jij deze fashion trucjes? Foto: Charlotte Mesman

Zo gingen we tijdens de Fashion Weeks steeds meer fashionista’s – en ook modellen – zien die een deel van hun overhemd/blouse uit hun broek droegen, en een deel erin. Dat is heel eenvoudig:

Je laat de onderste knoopjes van je blouse open en stopt (netjes) één van de panden in je broek terwijl het andere vrolijk en vrij rondfladdert.

Streetstyle mode zomer 2021. Ken jij deze fashion trucjes? Foto: Charlotte Mesman

Nog een stap verder gaat het overhemd half in, half uit de broek waarbij de BROEK, meestal een spijkerbroek, half open geknoopt blijft. Wie durft!

Streetstyle mode zomer 2021. Ken jij deze fashion trucjes? Foto: Charlotte Mesman

Een laatste fashion trucje dat we je signaleren is: blazer in je broek. Yep! Nooit aan gedacht, hè? Wij ook niet. Maar we zagen het al op de catwalks gebeuren, en aan de fashionista’s ontgaat letterlijk niets.

Dus heb je zin in een snelle mode update volgens de allernieuwste trends voor zomer 2021, zie hier je kans zonder dat je er maar iets voor hoeft uit te geven.

