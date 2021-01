Dior Cruise collectie 2021 en Dior Caro Bag 2021

Trend alert: 3x Denim trends van de catwalk van Dior. In de Cruise collectie 2021 van het Franse maison zagen we: tie & dye denim, patchwork jeans en total ‘Tie & Dior’ looks. Zelfs de modeaccessoires doen mee.

Sinds de Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiuri aan het roer van Dior staat, is er in de modecollecties van dit Franse modehuis opvallend veel denim te vinden. En wat voor een denim! Al sinds een paar seizoenen zien we op de Dior catwalks de coolste spijkerbroeken, maar ook spijkerjasjes en modeaccessoires in denim voorbijkomen.

In de Cruise collectie 2021 van Dior, die de naam ‘Tie & Dior‘ draagt, zagen we denim in betoverende kleuren als bleekblauw, mintgroen, zachtroze, subtiele roodnuances en nachtblauwe kleuraccenten. Met elke collectie doet Chiuri er een schepje bovenop. De denim dessins zijn steeds intrigerender. En de modeaccessoires doen mee.

Topper in de Cruise collectie 2021 is de Dior Caro Bag die qua dessin aansluit bij dat van de spijkerblouses en -broeken. Opvallend is ook de combinatie van de tie & dye versies met patchwork denim. Patchwork denim is een andere trend die we de afgelopen seizoenen vaak hebben gezien, en die – gelet ook op de modecollectie van dit toonaangevende modehuis – doorzet.

Een derde opvallende modetrend (naast tie & dye en patchwork denim) voor voorjaar 2021 is de denim-op-denim trend die we (wederom) in de Dior Cruise 2021 collectie terugzagen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

