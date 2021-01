Vanmorgen kwam ik op straat een meisje tegen met een modelook die ik zò had willen overnemen. Ze vormde in een modieus lichtpuntje op deze gure, grijze winterdag. Ze droeg een halflange, oversize jas volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021 in een kleur die tegenwoordig wel ‘mink‘ – of met een diervriendelijker woord ‘mushroom‘ – wordt genoemd (vroeger zouden we er ‘leverkleur’ tegen hebben gezegd; ‘what’s in a name‘ gaat soms toch echt wel op!). Maar wat deze look zo waanzinnig cool en eigentijds maakte, was de lila (of moet ik ‘glycerine‘ zeggen?) beanie die ze een beetje scheef op haar hoofd had geplant. Dat lila kleuraccentje deed het ‘m dus echt!

Lila is overigens een modekleur die vaker in het straatbeeld voor deze winter had verwacht. Op de catwalks voor winter 2020 2021 en ook tijdens de afgelopen modeweken zagen we deze lieflijke kleur veel dragen. Deze pasteltint laat zich bovendien gemakkelijk combineren. De combinatie met mink/mushroom plus lila (die ik dus vanmorgen zag) is echt opmerkelijk en super hip.

Maar eenzelfde effect als dat van dat meisje van vanmorgen kun je ook met andere kleuraccenten/modeaccessoires bereiken. Combineer een outfit in een gedekte kleur – mushroom maar ook grijs, donkerblauw of zwart – met een fel gekleurde tas (of misschien wel laarzen) en je modelook is up-to-date volgens de allernieuwste modetrends voor 2021. Ook sorbetkleurtjes doen het goed bij sobere winterkleuren.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en haal al je modeaccessoires in kleur (die rode tas, die roze, lichtblauwe of paarse wollen muts) vandaag nog tevoorschijn! Kom uit je comfort zone. Nu direct!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE