Saint Laurent showde op dinsdag 15 december de modecollectie voor lente zomer 2021. Creatief directeur Anthony Vaccarello koos daarvoor een schitterende omgeving: een woestijn in Noord-Afrika waar de modellen op grote afstand (!) van elkaar door het zand ploegden (soms zelfs op hoge hakken!). De lokatie, de show, de nieuwe modecollectie voor zomer 2021 alles was indrukwekkend. Net zoals de kapsels. Sommige hair looks waren ronduit heftig en lichten een tipje van de sluier van de kapseltrends voor lente zomer 2021 op! Bekijk de foto’s van Saint Laurent maar eens en laat je gedachten er maar eens over gaan.

Wat op de foto’s van Saint Laurent voor zomer 2021 zagen, waren onder meer: kapsels met sterke seventies en eighties invloeden. De seventies look kwam tot uiting in de hair looks van sommige modellen met lang haar maar vooral ook in het krullenkapsel met pony dat wel iets van een shag kapsel weg heeft. De eighties invloeden kwamen terug in de vorm van ‘matjes‘ en korte, gelaagde kapsels.

Ook de haarkleuren waren opvallend. De kapsels met lange haren lieten natuurlijke haarkleuren zien, maar de korte kapsels beloven spannende haarkleurtrends voor zomer 2021: platinablond, pastels en beige en zandkleuren met een lichter verloop naar de haarpunten (net zoals in de jaren ’80!).

TRENDYSTYLE