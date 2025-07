Is jouw dagelijkse beautyroutine summer proof? We zetten alle basisregels nog even voor je op een rijtje. Check jouw routine.

Je beautyroutine in de zomer: lichte texturen, bescherming, hydratatie

Dagelijks je gezichtshuid (goed) verzorgen is het hele jaar door belangrijk, maar in de warmere maanden moet je hier nog meer aandacht aan besteden. Hit­te, transpiratievocht, zeelucht en felle zonnestralen doen een aanslag op je huid. In de zomer heeft je huid dan ook extra skincare nodig. We hebben een aantal tips voor je om je huid goed schoon te houden en te beschermen, en verder een paar slimme tricks om te zorgen dat je make-up de hele dag perfect blijft zitten.

Reinigen en hydrateren: de basis voor een mooie huid

Een goede cleanser maakt het verschil. Of je nu op het strand bent of in de stad: in de zomer kies je voor milde, lichte formules die makkelijk aan te brengen zijn en snel weer verwijderd kunnen worden. Denk aan mousses, wash gels of micellaire waters – die reinigen goed zonder resten achter te laten, in tegenstelling tot oliën of melkachtige producten.

Na het reinigen is je huid klaar voor een dagcrème of serum, plus een oogcontourverzorging. Belangrijke ingrediënten zijn hyaluronzuur en aloë vera, dankzij hun hydraterende, herstellende en vernieuwende werking. In combinatie met vitamine C, die antioxidanten bevat, versterken ze het effect.

Zonnebescherming: een absolute must

De zon is een vriend van je huid, mits je hem goed beschermt tegen UV-straling. In je zomerse beautycase mag een antizonnebrandcrème met minimaal SPF 30 niet ontbreken. Gebruik ‘m dagelijks, en combineer met een speciale lippenstift of lipbalsem met hoge SPF voor optimale bescherming.

Welke formule het beste bij je past, hangt af van je huidtype (vet, gecombineerd, droog, gevoelig of normaal). Kies bij voorkeur voor lichte, snel intrekkende texturen die niet comedogeen zijn. Zo blijft je huid fris, zonder vettige resten en zonder kans op onzuiverheden zoals mee-eters of puistjes.

Make-up: ga voor lichte texturen

Lichte texturen blijven key om een verzorgde look te combineren met voldoende hydratatie. Laat je winterfoundation voor wat het is en kies in plaats daarvan voor een BB cream, die je met een latex sponsje egaal over gezicht en hals aanbrengt. Gebruik indien nodig concealer op oneffenheden, gevolgd door een transparante poeder voor een natuurlijke fixatie.

Breng dan bronzer aan op de delen van je gezicht die het meest zon vangen: je voorhoofd, jukbeenderen en kaaklijn. Daarop volgt blush, van je wangen naar net onder je oor. Crèmeformaten zijn het beste voor de zomer: ze blijven lang zitten en zijn makkelijk aan te brengen.

Na het contouren is oogmake-up aan de beurt. Waterproof mascara en eyeliner zijn onmisbaar, vooral tijdens warme dagen en op het strand. Breng ze aan nadat je oogschaduw en potlood hebt gebruikt voor een stralende, langdurige look.

Lippen en touch-ups: altijd een frisse finish

Je lippen verdienen het hele jaar door aandacht. In de zomer drogen ze sneller uit en kunnen zich fijne lijntjes vormen. Balsems in stick-, potje- of tubevorm zijn dan ook onmisbaar. Breng het product meerdere keren per dag aan. Als je wilt, kun je voor een lipproduct met een kleurtje kiezen. Combineer het gerust met een lichte gloss, voorafgegaan door een lippotlood voor een scherpe afwerking.

Voor tussendoor, bij wijze van touch-up, zijn een transparante poeder om glans te verminderen en een fixeerspray voor je make-up must-haves. Mini-formaten zijn ideaal voor onderweg en passen makkelijk in elke tas.

Je beautyroutine in de zomer voor het behoud van een mooie huid

Je dagelijkse beautyroutine is juist in de warmste maanden essentieel, niet alleen om er stralend uit te zien, maar vooral om je huid gehydrateerd en jong te houden. Het is een investering voor de lange termijn, die voorkomt dat de zon je huid schade toebrengt.

Als je consequent aandacht aan de huid besteedt, vertraagt dat merkbaar het verouderingsproces. Gelukkig maken de huidige producten het makkelijk om met weinig tijd en zonder moeite elke dag voor jezelf te zorgen, ’s ochtends en ’s avonds, ook als je je make-up afhaalt en je de huid voorbereidt op rust en herstel.

Klik hier voor beauty tips voor de heren op ADVERSUS