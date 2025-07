Haartrends zomer 2025. De lange pony met retro twist is terug. Foto ADVERSUS

Pony’s blijven een ding. Aan de ene kant wil je in de zomer, vooral als het heet is, juist geen haar in je gezicht hebben, aan de andere kant versterken ze de zomervibes. Het is aan jou om te beslissen of je je wilt laten inspireren door de lange pony met retro twist die we in de haartrends voor zomer 2025 volop tegenkomen. Wij vinden ‘m in elk geval fantastisch.

We kozen vier kapsels met lange pony van de catwalks voor je uit. Twee daarvan spotten wij bij Chloé, het modehuis dat zich voor zomer 2025 en ook voor winter 2025 2026 door de seventies heeft laten inspireren.

De nonchalante pony van Jacqui Hooper

Haartrends zomer 2025. De lange pony met retro twist is terug. Foto Charlotte Mesman

Het kapsel van Jacqui Hooper, gespot bij Chloé, is een schoolvoorbeeld van een retro kapsel met moderne twist. Dit kapsel komt met een lange pony tot ver over de wenkbrauwen en is heel nonchalant gestyled. Het laat zien dat je haar niet perfect geföhnd hoeft te zijn maar dat er een natuurlijke beweging in mag zitten. Imperfectie is het sleutelwoord voor de kapsels voor zomer 2025.

De lange pony van Meghan Collison

Haartrends zomer 2025. De lange pony met retro twist is terug. Foto Charlotte Mesman

Hetzelfde geldt voor het kapsel van Meghan Collison, een ander model dat we bij Chloé spotten. Haar pony is net wat korter, terwijl haar haar langer is. Ook hier zie je weer dat de natuurlijke slag in het haar is behouden. Ook de pony is niet glad gestyled. Juist met zo’n haarstyling krijg je die ultieme nonchalante zomerlook van ‘ik heb net gezwommen en heb mijn haar aan de lucht laten opdrogen’.

De volle pony van Aivita Muze

Haartrends zomer 2025. De lange pony met retro twist is terug. Foto ADVERSUS

Helemaal supercool, met een knipoog naar de seventies, is de volle en lange pony van topmodel Aivita Muze. Haar pony valt tot ver over haar ogen, is dik en breed, begint hoog op haar hoofd en gaat over in de zijlokken die gelaagd zijn geknipt. Het gezicht wordt als het ware helemaal door haar omlijst. Dit is een gewaagde look die niet gemakkelijk in het dragen is omdat er altijd haar voor je ogen zwabbert, maar cool is-ie wel!

De krullenbol met pony van Isadora Ribeiro

Haartrends zomer 2025. De lange pony met retro twist is terug. Foto Charlotte Mesman

Dat je geen steil haar of slag hoeft te hebben maar dat je ook (stijve) krullen supercool voor de dag kunt komen met een lange pony, bewijst Isadora Ribeiro. Ook dit model draagt haar haar met een pony tot over de ogen die overloopt in gelaagde zijlokken.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

