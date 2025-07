Op sociale media zien we steeds vaker een trend langskomen die bekendstaat als de Tan Line Challenge of Sunburnt Tan Lines.

De Tan Line Challenge op TikTok: wat is het en waarom is het zo gevaarlijk?

Wat is de Tan Line Challenge?

Op sociale media, vooral TikTok en Instagram, zien we steeds vaker een trend langskomen die bekendstaat als de Tan Line Challenge of Sunburnt Tan Lines. Hierbij dagen vooral jongeren elkaar uit om opvallende, scherpe lijnen van het zonnen op hun huid te krijgen. Dit doen ze door zich zonder bescherming langdurig bloot te stellen aan de zon, vaak zelfs tot het punt van verbranden. De resultaten – duidelijke lijnen of zelfs felrode huid – worden trots gedeeld met hashtags zoals #tanlinechallenge en #sunburnttanlines.

Vaak wordt gezegd dat een “mooie, diepe bruine kleur” modieus is en zorgen influencers met miljoenen volgers voor nóg meer aandacht voor deze uitdaging. Sommige deelnemers proberen zelfs expres te verbranden, in de hoop dat die rode huid later zal veranderen in een bruine teint. Dit is een enorme stap terug in de strijd tegen vroegtijdige veroudering en, belangrijker nog, huidtumoren.

Waarom is deze trend zo populair?

Als je niet zo heel jong meer bent, dan herinner je je misschien de jaren ’80 en hoe we toen fanatiek de zon in gingen, vaak zonder bescherming. Die mood lijkt terug te zijn. Het verschil is dat we toen niet beter wisten. Nu wel. Ondanks dat heeft deze trend voet aan de grond kunnen krijgen, en wel hierom:

Schoonheidsidealen: een zongebruinde huid wordt op sociale media vaak als aantrekkelijk gezien.

Druk door vrienden: door de groepsuitdaging en populariteit op TikTok voelen veel jongeren zich aangemoedigd mee te doen.

Onjuiste informatie: verkeerde ideeën over gezond zonnen circuleren nog steeds, net als fabeltjes over “veilige” zonnebrandproducten of magische oliën.

Wat zijn de risico’s van de Tan Line Challenge?

1. Groter risico op huidkanker

Direct zonlicht zonder bescherming is de belangrijkste oorzaak van huidkanker, waaronder de gevaarlijke vorm melanoom. Vooral bij jongeren neemt het aantal gevallen snel toe.

UV-straling veroorzaakt al binnen een kwartier schade aan je huidcellen, of je nu bruin wordt of verbrandt.

2. Versnelde huidveroudering

Overmatig zonnen breekt de vezels af die je huid stevig en elastisch houden. Rimpels, vlekken en slappere huid verschijnen daardoor vaak al op jonge leeftijd.

3. Permanente huidschade

Zonnebrand kan leiden tot blijvende verkleuringen (donkere of lichte vlekken) en maakt de huid gevoeliger voor allerlei problemen.

Schade door de zon stapelt zich op. Elke keer dat je verbrandt, groeit het risico op toekomstige problemen. Je huid vergeet niets!

4. Er bestaat geen “veilige bruine teint”

Dermatologen zijn er duidelijk over: dat bruine tintje na de zon is een teken dat je huid zichzelf probeert te beschermen tegen schade, niet een teken van gezondheid.

5. Verantwoordelijkheid van influencers

Bekende TikTokkers en Instagrammers die deze trend promoten hebben invloed op miljoenen jongeren. Ze dragen dus ook een verantwoordelijkheid om opa’s, tantes, ouders en vooral volgers bewust te maken van de risico’s.

Advies van experts

Gezondheidsorganisaties waarschuwen actief tegen de trend. Zonnebrandcrèmes gebruiken, beschermende kleding dragen, de schaduw opzoeken tijdens de heetste uren en je natuurlijke huidskleur accepteren worden sterk aangeraden.

De Tan Line Challenge op TikTok lijkt onschuldig en zelfs leuk, maar brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. Een tijdelijke trend of mooie foto is het nooit waard om je gezondheid en huid op het spel te zetten. Kies altijd voor bescherming – je huid moet een leven lang mee.

