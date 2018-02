Milan Fashion Week. Supertops, een baby top en Nederlandse topmodellen

Aanstaande dinsdag avond zal de Milan Fahion Week van start gaan met de Fashion Show van het modehuis Moncler. De daarop komende dagen (woensdag 21 met maandag 26 februari) zullen de Italiaanse modehuizen hun damescollecties voor herfst en winter 2018 2019 op de Milanese catwalks showen. Wij staan in de startblokken. Zoals gewoonlijk zullen we weer backstage gaan om zoveel mogelijk over de nieuwste mode-, make-up en haartrends te weten te komen. We zijn natuurlijk ook razend benieuwd naar de topmodellen die we backstage gaan aantreffen.

Nederlandse modellen scoren goed

Al sinds jaren scoren Nederlandse modellen enorm goed. In de internationale top 50 – dus wereldwijd – staan op dit moment maar liefst 7 Nederlandse topmodellen (en dat voor zo’n klein landje!): Birgit Kos, Imaan Hammam, Marjan Jonkman, Luna Bijl, Kiki Willems, Roos Abels en Rianne van Rompaey. Andere Nederlandse modellen die we vaak backstage tegenkomen zijn Jessie Bloemendaal, Maartje Verhoef, Romy Schonberg, Sanne Vloet en Romee Strijd. Veel van deze modellen zullen we de komende week vast en zeker weer backstage gaan zien.

Vooral Birgit Kos en Jessie Bloemendaal waren de afgelopen Fashion Week (zomer 2018) veel gevraagd. Beiden liepen toen 11 shows wat een topscore is. Imaan Hammam zagen we dat seizoen niet op de catwalks, wat niet veel zegt maar eerder een keuze van haar bureau zal zijn geweest.

Overigens is het aantal shows dat een model loopt zo en zo relatief. Neem nu Gigi Hadid en Bella Hadid. De zusjes zijn supertops en enorm gewild, maar lopen per seizoen maar een paar shows. Dat zal komen door het ‘prijskaartje’ en wellicht ook omdat de meisjes samen met hun bureau de ‘krenten uit de pap halen’. In dit rijtje hoort natuurlijk ook Kendall Jenner thuis.

Baby top Kaia Gerber

Een nieuwkomer onder de supertops is Kaia Gerber, dochter van supertopmodel Cindy Crawford en Rande Gerber. Kaia (klasse 2001) debuteerde in 2017 op de catwalk van Raf Simons’ Calvin Klein collectie. Vorig showseizoen (zomer 2018) liep ze onder meer voor Prada, Chanel, Fendi en Moschino, bepaald geen kleintjes. Deze ‘baby top‘ (zoals Kaia, een soort miniatuur Cindy, wel genoemd wordt) is backstage bij de show vrij onbenaderbaar. Ze heeft gewoonlijk tot wel vier body guards om zich heen die haar van paparazzi (maar ook van de professionele backstage fotografen) afschermen.

Andere interessante gezichten. Van Cara Taylor tot Vittoria Ceretti

Behalve supermodellen en Nederlandse modellen zijn er natuurlijk ook andere toppers op de catwalk te vinden. Nieuwkomers die het op dit moment heel goed doen, zijn Cara Taylor, een jonge Amerikaanse volleybalspeelster die werd ontdekt via Instagram (zo gaat het verhaal) en Fran Summers met haar delicate bobkapsel en haar blauwe ogen. Een ander model dat al seizoenen lang meeloopt maar nu in de top 50 staat en bijzondere aandacht verdient, is Vittoria Ceretti. We ontmoetten en fotografeerden haar vele malen backstage bij de shows. Ze is de trots van Italië. We rekenen erop haar tijdens de Milan Fashion Week weer te zien.

Een ander model dat we altijd graag tegen het lijf lopen, is de Duitse Leah Rodl, een koele schoonheid die altijd in is voor een mini-shoot backstage. Houd je van mediterrane schoonheden, houd dan de Spaanse Blanca Padilla in de gaten. Ze heeft uitstraling! En dan hebben we nog de rebel der modellen: de jongensachtige Dilone.

Al deze modellen – en meer – hopen we de komende Milan Fashion Week weer te gaan zien. We houden je op de hoogte.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends