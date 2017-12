Lifestyle tips voor een hartwarmende Kerstsfeer

Lieve, kleine ideeën die de kerstdagen bijzonder maken. Een met liefde verpakt cadeautje, zelfgemaakte huisparfum, een speciale servetring. Leg je hart in de details.

Speciale cadeauverpakkingen

Niets mis met traditioneel pakpapier met de gebruikelijke kerstmistaferelen maar wil je iemand echt een speciaal gevoel geven dan kun je er meer aandoen.

Pakpapier met foto’s van degene die je het cadeau geeft

Tegenwoordig heeft iedereen wel een kleurenprinter en fotopapier in huis. Kijk eens of je nog een kerstfoto hebt van de degene die je een geschenk wilt doen. Print de foto in klein formaat vele malen op een vel fotopapier en pak er dan het cadeautje mee in. Zo persoonlijk! (Is het pakje groter dan zul je meerdere A4’s moeten gebruiken).

Geen pakpapier maar ‘pakstof’

Voor een warm en kerstig gevoel kun je cadeautjes inpakken met een stofje met een Schotse ruit. In plaats van plakband gebruik je textiellijm. Heel feestelijk zijn ook de pakjes in rood, paars of zwart fluweel. Of wat dacht je van een cadeau in nepbont!

Gekleurd lint

Weet je uit ervaring dat je geen tijd gaat hebben om dat kleine cadeautje voor je gastheer of gastvrouw in te pakken? Zorg dan dat je gekleurd lint in huis hebt. Een tijdschrift met een glanzend rood lint erom of een fles champagne met een gouden strik is zoveel feestelijker! Een kaartje met een persoonlijke noot eraan en klaar ben je.

Een eigengemaakt kerstparfum in huis

Huisparfums zijn de trend. In elke lifestyle-boetiek zie je wel flesjes met etherische olie en houten stengels staan. Vroeger pakten onze grootmoeders het op een andere manier aan. Ze maakten een geurige potpourrie om de lucht mee te verfrissen. Het is misschien wel zo gezellig en huiselijk om je eigen ‘huisparfum’ te maken. De basis voor een echte december potpourri zijn natuurlijk sinaasappels en mandarijntjes. Snijd een sinaasappel in grote plakken en laat ze een paar dagen op de verwarming of bij de openhaard te drogen. Maak vijf of zes grote, verticale inkepingen in de schil van een paar mandarijntjes en laat ook deze een paar dagen uitdrogen. Meng dan verschillende kruiden door elkaar (bijvoorbeeld kruidnagels, anijsster en nootmuskaat) door elkaar en stamp ze fijn. Je kunt aan het mengsel ook nog wat etherische olie toevoegen. Laat dit mengsel goed drogen. Meng, als alle ingrediënten droog zijn, alles door elkaar en doe ze in een schaal. Je kunt nog hele (gedroogde) kruiden als vanillestokjes of anijssterren erbij doen om de potpourri te decoreren. Ook dennenappeltjes of noten doen het goed als decoratie.

Servetringen met zelfgemaakte koekjes

Iedereen heeft wel eens koekjes voor de kerstboom gemaakt. Koekjes, misschien met wat glazuur, in alle mogelijke vormen. Harten, sneeuwmannen, sterren. Maak er dit jaar eens een paar extra en bevestig ze aan een rood of goudkleurig lint dat je bij wijze van servetring om de kerstservetten bindt. Je kunt op de koekjes zelfs de naam van de persoon schrijven met glazuur of chocolade. Zo’n servetring geeft je tafelgast echt een speciaal gevoel.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends