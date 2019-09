Halflange kapsels 2020. Zo gaan we de middenlengte dragen!

Halflang haar is de afgelopen seizoenen een ware hype geweest. Veel celebs en topmodels gingen voor de middenlengte. Het hype-gevoel is er een beetje af, maar nog steeds neemt halflang haar een belangrijke plaats in de haartrends in. En dat is begrijpelijk. Het is een veelzijdige, frisse en vlotte haarlengte.

Backstage bij de shows zagen we heel wat halflange koppies voorbijkomen. Bella Hadid bijvoorbeeld draagt haar haar nog tot onder de kaaklijn. Ze heeft deze lengte gecombineerd met een sunkissed warmblonde haarkleur die bij de aanzet wat donkerder is.

Ook andere modellen zoals Irina Kravchenko houden vast aan de middenlengte. De meeste modellen gaan daarbij voor een haarsnit die op één lengte, dus zonder laagjes, is geknipt. Het haar is recht en bot afgeknipt. Af en toe wordt deze lengte gecombineerd met een pony die dan ook meestal recht is.

De middenlengte biedt alle gelegenheid om met haarkleuren te spelen. Irina heeft lichtere haarpunten. Andere modellen gaan voor een hoogblonde kleur op een donkerdere basis. Maar ook warme bruintinten als chocolade doen het goed.

Qua haarstyling kun je met dit soort kapseltjes alle kanten op. Je kunt het met een lichte slag dragen, zoals dat momenteel helemaal hot is. Je kunt het met gel wegstylen zodat je die ‘ik kom net uit het zwembad’-look krijgt die vooral in de zomer populair is. Of je kunt er een retro twist aan geven zoals we dat ook meerdere keren backstage zagen. Verder lenen deze kapseltjes zich ook goed voor haaraccessoires zoals haarbanden en haarspeldjes.

Bekijk de kapselfoto’s (vers van de catwalk) hieronder maar eens en laat je inspireren!

