Beauty. Je huid door de jaren heen

Hoe verandert je gezichtshuid in de loop van de jaren? En hoe ga je er in de verschillende fasen van je leven mee om? Een klein gidsje dat je kan helpen om je huid in optimale conditie te houden.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Puberteit tot je dertigste

In deze periode is je gezichtshuid jong, elastisch en heeft je huid een groot herstellend vermogen. Toch heeft je huid ook in deze fase van je leven al de nodige verzorging nodig. Hormonale veranderingen zorgen voor actieve talgproductie (soms meer dan je lief is). Hierdoor kunnen er pukkeltjes en meeeters (zwarte comedonen) ontstaan.

Het is daarom van groot belang dat je je huid goed reinigt. Wen jezelf aan om je huid in ieder geval iedere avond grondig schoon te maken. Gebruik niet al te agressieve reinigingsproducten (geen alcohol) omdat die de talgproductie kunnen stimuleren. Knijp pukkeltjes niet uit en kom er niet aan (om ontstekingen en littekens te voorkomen).

Verder is het van belang dat je de huid goed hydrateert. Weersomstandigheden, seizoensveranderingen, temperatuurswisselingen en andere externe factoren kunnen de huid, ondanks de actieve talgproductie, uitdrogen. Kies een lichte, maar vochtinbrengende crème, voor overdag liefst met een beschermingsfactor tegen de zon.

Zorg er verder voor dat je huid beschikking heeft over voldoende vitaminen en mineralen. Wees matig met junkfood (heel geliefd op deze leeftijd) maar ga voor voldoende groenten en fruit en vezelrijke producten, en pas op met vette en gefrituurde voedingsmiddelen.

De puberteit en de ‘twintiger’ jaren zijn vaak een stormachtige periode waarin je de basis voor je leven legt. Hoewel je beschikt over een flinke dosis energie, uithoudingsvermogen en incasseringsvermogen is het toch goed om ervoor te zorgen dat je niet teveel stress hebt (nooit goed!). Niet alleen je ogen, maar ook je huid, is een afspiegeling van je ziel. Las rustpauzes in, zorg voor de nodige relax en zoek ontspanning in sportieve activiteiten of yoga.

Van je dertigste tot je veertigste

Je huid verliest elasticiteit, boet in aan herstellend vermogen en voelt droger aan. Dit is de periode waarin de eerste kleine droogtelijntjes of rimpels en de eerste aanzet voor ouderdomsvlekken ontstaan. Omdat het verouderingsproces door blootstelling aan de zon versnelt, is het van groot belang dat de huid iedere dag opnieuw met een beschermingsfactor beschermd wordt.

Verder blijft hydrateren het sleutelwoord. Zorg ervoor dat het vochtpeil van je huid optimaal blijft. Breng zo nodig meerdere malen per dag (en ook ’s avonds) een vochtinbrengende (anti-rimpel)crème aan. Scrub je huid verder één keer per week om dode huidcellen te verwijderen. Niet alleen ziet je huid er na het scrubben gladder uit maar ook worden crèmes met de nodige actieve bestanddelen beter door de huid opgenomen.

Besteed verder aandacht aan je levensstijl. Probeer niet te roken, drink met mate (of niet) en zorg ervoor dat je voldoende nachtrust krijgt zodat je huid de gelegenheid heeft om zich te herstellen. Leer jezelf verder aan om zo min mogelijk te fronsen of met je ogen te knijpen (een zonnebril bij fel licht is een must; heb je een bril, draag die dan ook of ga voor lenzen). Omdat de huid minder elastisch is, zullen de lijntjes van deze gezichtsuitdrukkingen steeds gemakkelijker in je huid ‘afgedrukt blijven staan’.

Van je veertigste tot je vijftigste

De aanmaak van collageen vermindert, de bloedcirculatie verslechtert omdat de bloedvaatjes minder veerkrachtig zijn, de huid wordt slapper en minder stralend. In deze periode moeten alle zeilen bijgezet worden. Ten eerste is (en blijft) een gezond voedingspatroon met veel vitaminen een must. Verder is het zaak om de huid zo min mogelijk (of anders zo verstandig) mogelijk aan de zon bloot te stellen.

Ook de levensstijl wordt zo mogelijk nog belangrijker (voldoende nachtrust, zo min mogelijk stress). Let verder ook op kleine, maar belangrijke dingen als de manier waarop je slaapt. Chinese vrouwen sliepen vroeger op de rug om het ‘kreukelen’ van de gezichtshuid te voorkomen. Op je rug slapen is wellicht niet prettig, maar probeer in ieder geval niet altijd op dezelfde kant van je gezicht te slapen en ga voor een zacht, liefst satijnen kussenovertrek, dat zo min mogelijk ‘vouwen’ in je gezicht achterlaat.

Kies je gezichtsproducten met zorg en laat je zo mogelijk adviseren door een huidarts of deskundige in de parfumerie. Ga voor ‘anti-aging’-producten, maak van de dagelijkse reiniging en verzorging een routine die je nooit overslaat. Overleg met de schoonheidsspecialiste over specifieke gezichtsbehandelingen die de vrije radicalen bestrijden en die het vochtgehalte van je huid op peil houden.

Op deze leeftijd krijg je wederom met ingrijpende veranderingen in de hormoonhuishouding te maken. Deze veranderingen hebben hun weerslag op je huid. De hoeveelheid collageen neemt af, de huid wordt dunner en slapper. De contouren van het gezicht worden minder strak en gedefinieerd. De haarvaatjes hebben te leiden van de zogenaamde hot flushes.

De juiste huidverzorgingsproducten, een adequate bescherming tegen deze zon en een gezonde levensstijl blijven een eerste vereiste. Daarnaast wordt het kiezen van de juiste voeding zo mogelijk nog belangrijker. Vooral donkere bladgroenten en vette vis dragen hun steentje bij om de huid veerkrachtig en mooi te houden. Wees matig met (zeer) pikante gerechten, koffie en alcohol, maar laaf je aan bosbessen om de haarvaatjes zoveel mogelijk te beschermen.