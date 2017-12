Ga de Feesten niet gebroken tegemoet! Onze anti-stress tips

Elk jaar is het weer een race tegen de klok. Voordat we tijdens de feestdagen mogen uitrusten, moeten er nog bergen verzet worden. Niet zelden staan we op de morgen van eerste Kerstdag met bonkende hoofdpijn op. En dat is niet alleen van de alcohol van de afgelopen avond. Als de eindstreep eindelijk gehaald is en het jaar ten einde loopt, is het tijd om te ontspannen. En dan voel je pas hoe moe je bent, hoe gespannen je bent en hoeveel stress je in je lijf hebt.

Maar is het nu echt nodig om het zover te laten komen? Moeten we als een sneltrein op de feestdagen afsnellen om dan keihard aan de rem te trekken en piepend en kreunend tot stand te komen? Misschien kan het ook anders. Hoe? Door je de weken voor Kerst en Oud-en-Nieuw niet mee te laten sleuren door de Kerstdrukte. We hebben een aantal tips voor je. Maar we weten zeker dat jij er vast en zeker nog meer weet. Als je je er maar van bewust bent, dat het ook anders kan.

Durf ‘nee’ te zeggen

De decembermaand staat niet voor niets bekend als een feestmaand. Het regent letterlijk uitnodigingen. Neem dit jaar alleen die uitnodigingen aan waar je echt zin in hebt.

Maak tijd voor jezelf vrij

We weten het, je moet nog van alles. Maar zorg ervoor dat je regelmatig tijd voor jezelf vrijmaakt. Om te ontspannen, om nieuwe energie op te doen en om weer helder te kunnen denken. Je zult zien dat je klusjes waar je tegenop zag, na een gezonde break, in een mum van tijd klaart. Bijkomend voordeel: door op tijd je rust te nemen, kun je de Kerstdagen met een stralend gezicht (nu eens zonder dikke wallen en lijnen van vermoeidheid) tegemoet zien.

Delegeer!

Door de naderende feestdagen – lees: vrije dagen – neemt de werkdruk toe. Alles moet voor de Kerst en het nieuwe jaar afgerond zijn. Laat je niet gek maken en delegeer alles wat er te delegeren valt. Concentreer je op de hoofdzaken. Ga ruim voor de Kerst naar de kapper. Wacht niet tot het laatste moment om naar de kapper te gaan, een galajurk te kopen of een zonnebankje te nemen om tijdens de Kerstdagen goed voor de dag te komen. Vermijd de Kerstdrukte en plan een bezoekje aan de kapper en een middagje shoppen gewoon eerder. Zo blijft je knipbeurt een relaxte aangelegenheid, vermijd je de confrontatie met een hectische kapsalons (en met hysterische kappers), hoef je je niet te mengen in de drukte in de boetieks en vermijd je lange rijen bij de kassa’s.

Plan je kerstinkopen

Natuurlijk verwacht je vriendje een mooi en persoonlijk uitgezocht cadeau, heeft je moeder een verlanglijstje en hoopt je zus elk jaar op iets heel bijzonders. Laat het dit jaar niet op het laatste moment aankomen, maar doe je kerstinkopen tijdig en met beraad. Maak een plan. Is er misschien een winkel waar je al je kerstinkopen kunt doen, zonder dat je winkel in, winkel uit moet. Of kun je misschien al je kerstinkopen op internet doen? Vooruitdenken bespoedigt het shoppen.

Sporten en de slanke lijn

Juist tijdens momenten van relax, als we eindelijk tot bezinning komen, verzuchten we vaak ‘Had ik maar wat meer gesport, had ik maar wat minder gegeten’. Laat het deze Kerst niet zover komen, maar train juist in de weken vòòr de Kerstdagen met regelmaat en ga voor net wat kleinere porties aan tafel (in een paar weken kun je zo al opmerkelijke resultaten bereiken). Het levert je een flink aantal voordelen op. Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter en kun je de drukte voor de Kerst beter aan, je voorkomt ergernis over vetrolletjes tijdens de Kerstdagen én je kunt juist tijdens de Kerstdagen nog een keertje extra opscheppen en er dubbel zoveel van genieten.

Vermijd de Kerstdrukte

Zoek de Kerstdrukte en Kerststress niet op. Plan reisjes op dagen dat iedereen al weg is (of nog weg moet gaan) en zoek creatief naar rustige en ontspannen plekjes die nog niet door de mensenmassa’s ontdekt zijn.

