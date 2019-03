Afvallen. Kleuren die je eetlust stimuleren (en afremmen)

Wetenschappers zijn het erover eens dat kleur een belangrijke invloed heeft op de aantrekkelijkheid van voedingsmiddelen. Alleen al het zien van voedsel brengt reacties in je hersens op gang. Neuronen in de hypothalamus (waar het regulatiecentrum voor eetlust is gelokaliseerd) maken zich klaar. Eén van de meest bekende verschijnselen bij het zien van lekkere dingen is dat het water je letterlijk in de mond loopt.

Het zien van voedsel – en ook de kleuren ervan – doet dus iets met je eetlust. Uit onderzoeken blijkt dat mensen soms zelfs de smaak van een voedingsmiddel niet goed kunnen bepalen als ze het niet zien. Dit verklaart meteen waarom ‘Dining in The Dark‘ zo’n ‘aparte’ ervaring is. In het algemeen missen tafelgenoten in het donker het genot van de aanblik van voedsel. Het haalt een deel van de tafelvreugde weg. Omgekeerd maakt dit meteen duidelijk waarom we zo graag foto’s van voedsel maken, kortom, waarom ‘foodporn‘ zo populair is!

Terug in de tijd. Waarom kleuren onze eetlust beïnvloeden

Onderzoeken wijzen uit dat onze reactie op de kleur van voedingsmiddelen terug te voeren valt op ons verre verleden toen we nog velden en bossen afstruinden op zoek naar eetbare vruchten en planten in de natuur. Kleur was toen een belangrijke indicatie. Blauw en paars bijvoorbeeld duid(d)en vaak op giftigheid (uitzonderingen als bessen en aubergines daargelaten). Dit is meteen de reden waarom de kleur blauw een remmende werking op onze eetlust heeft.

Laten we de kleuren en hun invloed op de eetlust eens één voor één bekijken. Let wel: niet iedereen reageert hetzelfde, maar er zouden wel algemene lijnen in te ontdekken zijn.

Rood. De meest aantrekkelijke kleur als het om eetlust gaat

Als het om eetlust stimulerende kleuren gaat, staat rood op nummer 1. Rood is een kleur die heel veel met ons doet. Rood stimuleert de bloeddruk en hartslag en intensiveert trek- of hongergevoelens. Daarom zie je vaak rode tafelkleden, rode menu’s en rode logo’s in restaurants en rode muren in voedingszaken.

Oranje. Nog zo’n smaakmaker

Ook oranje schijnt onze hersens en met name de eetlust te stimuleren. Oranje is een vrolijke kleur die uitnodigt tot vrolijke dingen zoals lekker eten. Veel gezonde en lekkere dingen zijn oranje: sinaasappels, pompoenen, wortels.

Geel. Rood en geel. Gaat er een lampje branden?

Geel scoort, net zoals rood en oranje, aan tafel goed. Geel associëren we vaak met een happy gevoel. Denk alleen al aan de zon! De kleur geel geeft warmte en stelt optimistisch. Deze kleur zou de productie van serotonine, een feel-good hormoon, in onze hersens stimuleren. Vandaar ook dat geel een goede ‘smaakmaker’ is. Voedselproducenten maken hier dan ook graag gebruik van. Iedereen weet vast op welke fastfood-keten we doelen als we de kleurassociatie rood/geel noemen!

Groen. Een gezonde kleur

Groen is bij uitstek een kleur die we met gezonde voeding associëren. Het merendeel van de groenten is groen. Groen was ook voor onze voorouders in de natuur een vrij veilige kleur. Natuurlijk spelen ook hier de voedselfabrikanten weer op in. Als ze iets als ‘gezond’ of ‘bio/ecologisch’ willen presenteren, kiezen ze vaak voor groen.

Blauw. Een ideale kleur om eetlust te remmen

Een kleur (we noemden ‘m al) die een remmende werking op onze eetlust zou hebben, is blauw. De angst of argwaan van onze voorouders voor blauw voedsel zit er blijkbaar nog goed in! Blauw associëren we gewoonlijk met een onnatuurlijke kleur en daarom als minder ‘eetbaar’ en aantrekkelijk. Blauw is bovendien een kalmerende en ontspannende kleur (in tegenstelling tot rood die de bloeddruk en hartslag aanjaagt) en ook dat verklaart waarom we bij het zien van blauw minder trek hebben. Om al deze redenen raden wetenschappers en diëtologen wel aan om van blauw gebruik te maken als je wilt afvallen. Zo zou je minder eetlust hebben als je van blauwe borden eet. Een blauw licht in de ijskast zou ook remmend werken. Alles ziet er meteen veel minder appetijtelijk uit. En wil je jezelf helemaal op rantsoen stellen, hang dan een blauwe lamp boven je eetkamertafel!

Bruin, grijs en zwart zijn onaantrekkelijke voedselkleuren

Andere kleuren die de eetlust bepaald niet opwekken zijn bruin, grijs en zwart. Het zijn sombere kleuren die qua voedsel niet aantrekkelijk op ons overkomen. Bruin willen we bovendien nog wel eens associëren met verbrand voedsel.

Roze. Onnatuurlijk

Roze wordt vaak als onnatuurlijk ervaren en stimuleert daarom de lekkere trek niet. Bewust of onbewust denken we aan kleurstoffen. Verder zou roze ook wel met rauw (vlees) worden geassocieerd. In dat opzicht is het interessant om te zien hoe de reactie van het publiek op de nieuwe roze chocoladesoort zal zijn.

Wit. Een kleur apart!

Wit is een verraderlijke (niet)kleur. Wit en kleurloos voedsel zouden we vaker associëren met caloriearm voedsel. Wit voedsel zou daarom gedachtenloos eten stimuleren. Zonder dat je het doorhebt, werk je er meer van binnen dan goed voor je is! Dit geldt vooral als we het hebben over witte snacks.

Gekleurde borden

Behalve blauwe borden schijnen ook rode borden de eetlust temperen, wellicht omdat we rood (ook) met alarm associëren. Ook het eten van witte borden zou minder genoegdoening geven, terwijl een dessert op een turkooizen bordje ons zo vrolijk zou stemmen dat we, zelfs na een koningsmaal en ondanks een verzadigd gevoel, de zoete lekkernij toch nog met smaak verorberen! ’t Is maar dat je het weet!