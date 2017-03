10 Slanke (en gezonde) tafelmanieren

Elk pondje gaat door het mondje… Iedereen kent deze volkswijsheid wel en natuurlijk is het waar. Wat je eet is, voor een groot deel in ieder geval, bepalend voor de kilootjes meer (of minder). Maar hoe je eet, is ook belangrijk!



Er zijn een paar gemakkelijke ‘eettrucjes’ die je kunnen helpen om je slanke lijn weer terug te vinden zonder dat je rigoureus op dieet moet. Het is de moeite van het proberen waard.

Goed kauwen

Goed kauwen is heel belangrijk. Het vergemakkelijkt de spijsvertering maar heeft ook een ander voordeel. Goed en langzaam kauwen betekent langzaam eten. Het duurt even voordat je lichaam tijdens het eten een signaal afgeeft dat het genoeg heeft. Als je snel eet, heb je grote kans dat je meer eet dan je lichaam nodig heeft. Langzaam eten betekent dus in veel gevallen: minder eten omdat je er op tijd erg in hebt, dat de trek over is.

Een klein bordje doet de porties groter lijken

Je kent vast de psychologie van het kleine bordje wel. De porties lijken groter! Ga dus voor kleine borden omdat je dan vanzelf kleinere porties opschept én toch het idee hebt dat er heel wat op ligt.

Klein bestek voor kleine hapjes

En als we dan toch van een klein bordje eten, kunnen we ook maar beter klein bestek gebruiken. Een kleine vork en een kleine lepel zorgen voor kleinere hapjes (schrokken is nooit goed!) en zorgen ervoor dat we langzamer eten (zie punt 1).

Las een rustpauze tussen twee happen in

Langzaam eten helpt om minder te eten, we zeiden het al. Las daarom een rustpauze tussen elke hap in. Een trucje dat kan helpen, is na iedere hap even je vork neerleggen. Langzaam en bewust eten zorgt er bovendien voor dat je minder lucht binnenhapt en kan daarom helpen tegen een opgezette buik.

Een meergangen- maaltijd voor meer voldoening

Het geeft meer voldoening als je je maaltijd in verschillende gangen opdeelt. Serveer bijvoorbeeld eerst een rauwkostsalade en daarna pas het vlees en de gekookte groenten. Niet alleen legt de rauwkostsalade een nuttig bodempje, het is ook heel gezond om een salade vooraf te eten.

Houd je glas niet constant in je hand

Overdrijven met alcohol is niet gezond (en dat moet op zich al voldoende zijn om de consumptie ervan te beperken) maar alcoholische dranken bevatten ook heel wat (lege) calorieën. Een handig trucje om niet al te veel te drinken, is je glas na elke slok weer neerzetten. Leer jezelf aan om nooit meerdere slokjes achter elkaar te drinken. Hetzelfde geldt vooral ook als je gaat stappen. Dans in de discotheek niet met je glas in je hand! Er voortdurend aan nippen – vaak uit verveling of om je een houding te geven – is een gewoonte die we allemaal wel hebben. Zet daarom je glas tijdens het dansen weg. Je zult zien: het scheelt echt!

Zet jezelf niet op een streng dieet

Verwijder niet alle ‘lekkere’ dingen uit je maaltijden. Dat houd je nooit lang vol. Kook de dingen die jij lekker vindt, maar houd de porties gewoon kleiner. Koop en kook daarom niet meer dan je wilt gaan eten en zet niet meer op tafel dan goed voor je is.

Verstandig borrelen / snacken

Een borrelhapje zorgt voor gezelligheid en daar hoef je, ook als je wilt afvallen, heus niet vanaf te zien. Maar behoed jezelf ervoor dat je binnen een mum van tijd een hele zak chips of pinda’s naar binnen werkt. Doe een kleine portie chips of nootjes, ook als je alleen bent, in een schaaltje en geniet er langzaam van. De verpakking chips of nootjes berg je verder goed op in de kast (liefst uit het zicht). Hetzelfde geldt voor ijs en andere snacks. Eet nooit uit grote verpakkingen, maar maak voor jezelf een portie en houd je daaraan.

Poets je tanden na iedere maaltijd

Poets je tanden direct na iedere maaltijd. Dat helpt tegen snacken na de maaltijd.

Sla geen maaltijden over

Maaltijden overslaan is ongezond en helpt niet. Je bouwt zoveel trek op dat je de eerstvolgende gelegenheid meer eet dan je lief is. Vooral goed ontbijten is erg belangrijk. Trek er ’s morgens voldoende tijd voor uit.

door TRENDYSTYLE