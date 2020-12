Lippenstift is (ondanks het mondkapje) een super make-up trend voor winter 2020 2021. Ontdek de nieuwste kleuren en trends. En check ook even onze anti-aging tips voor mooie en jonge lippen.

Lippenstift is – ironisch genoeg (gelet op de mondkapjes die we in deze tijd dragen) – weer helemaal terug van weggeweest. De make-up trends voor winter 2020 2021 vieren de terugkeer van een klassieker: rode lippenstift. Klassiek rood is de favoriet maar daarnaast zien we ook andere roodtinten: van wijnrood tot bessenrood, van fuchsia tot bruinrood. Opvallend is dat we rode lippen, behalve met nude make-up, ook weer met opgemaakte (!) ogen gaan combineren De textuur is volgens de lippenstift trends voor winter 2020 2021 vooral ‘rijk’ en crèmeachtig: dus geen gloss maar zeker ook geen matte lippenstift. Naast de ‘nieuwe’ roodtinten blijven we ook nude lipstick zien (en dragen).

Ook als het op cosmetische ingrepen aankomt, staan lippen op dit moment volop in de schijnwerpers. Het aantal filler-behandelingen (van lippen) is, met name in Amerika, sinds de komst van het mondkapje alleen maar gestegen, dit omdat juist het mondkapje ideaal is om – ongezien – van cosmetische ingrepen te herstellen. Maar natuurlijk zijn er ook andere dingen die je kunt doen om je lippen jong en mooi te houden.

Want voor welke lippenstift trend je ook kiest – misschien draag je wel helemaal géén lippenstift – de basis is nog altijd een goede verzorging van je lippen. We hebben 9x anti-aging tips voor je.

9x Anti-aging tips voor jonge en mooie lippen

Bescherm je lippen altijd tegen de zon met een UV-filter. Onderschat de schade die de zon aan je lippen kan aanbrengen niet (onder meer littekens). Bescherm je lippen altijd met een vette lipbalsem of crème tegen de kou. Lippen met velletjes en kloven zijn niet mooi (trek nooit aan velletjes!). Rook niet. Roken is één van de topveroorzakers van rimpeltjes rond je mond, mede ook omdat je tijdens het roken je mond tuit. Scrub (gezonde) lippen regelmatig met een schone tandenborstel of een vochtig washandje. Je kunt ook je eigen lippenscrub maken van olijfolie of (vloeibare) kokosolie met suiker. Een scrub stimuleert de bloedcirculatie (rodere en vollere lippen!) en verwijder de dode huidcellen (zachtere lippen). Scrub je lippen altijd voorzichtig! Verdiep je eens in de lipbalsems en -crèmes. Tegenwoordig zijn er anti-aging producten die specifiek voor je lippen zijn ontwikkeld. Kijk naar ingrediënten als: hyaluronzuur, peptiden, essentiële vetzuren, anti-oxidanten en zelfs retinol. Houd je van natuurlijke DIY middeltjes, ga dan voor shea butter, kokosolie, jojoba olie of argan olie. Je kunt deze producten zelfs mixen en zo je favoriete lippenbalsem samenstellen. Heb je smalle lippen (in de loop van de tijd neemt ook het collageen in onze lippen af), maar voel je (wellicht terecht) niets voor een filler, experimenteer dan eens met een ‘lip plumper‘. Dit lip product geeft je lippen een voller (en dus jonger) aanzien. Een snelle en gemakkelijke anti-aging truc is de volgende: doe wat highlighter op je Cupidoboog of het midden van je lippen. De highlighter licht op waardoor je lippen voller lijken. De lippenstift trends voor winter 2020 2021 op Instagram (deze zijn vaak heel anders dan die op de catwalks van de internationale modehuizen) bieden een opmerkelijke anti-aging oplossing: overlining! Jarenlang was het buiten de natuurlijke contouren van je mond stiften ‘not done’ maar dit seizoen is het een trend, en wel een heel bijzondere: voor de (overlijnde) contouren van je lippen kies je een marron glacé tint die richting het midden van je lippen vervaagt naar een huidskleur en vervolgens maak je alles af met een hoogglans gloss!

